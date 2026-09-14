Новый фургон Stellantis BOW — это буквально ‘Box on Wheels’

«Box on Wheels» может звучать как ласковое прозвище для старого Volvo, однако в данном случае это официальное название нового автомобиля.

Модель BOW, или «Box on Wheels», представили на выставке коммерческого транспорта IAA Transportation Hannover. Проект создан Stellantis Pro совместно с китайской робототехнической компанией UQI. Его описывают как “an autonomous, fully electric logistics concept vehicle designed to explore new approaches to urban operations.”

Подобная концепция знакома по футуристическим фильмам — как утопическим, так и антиутопическим. Однако BOW — не просто реквизит. На стенде Stellantis в Hannover показали статичную версию машины, а за пределами выставочной зоны посетители могли испытать демонстрационный прототип BOW.

Рассказывая о возможных сценариях использования автомобиля, Stellantis заявляет, что BOW. “opens new possibilities for goods distribution, city logistics and operations within controlled environments such as factories, hospitals and airports.”

Технических подробностей пока немного. Известно, что в передней части установлен большой экран, стилизованный под лобовое стекло. Над ним расположен элемент, напоминающий характерный «горб» блока датчиков LiDAR.

В задней части находится дверь с роллетным механизмом, за которой скрывается грузовой отсек неизвестной вместимости. Из-за отсутствия кабины, занимающей часть пространства, автомобиль почти наверняка сможет перевозить значительно больше груза, чем обычный фургон аналогичных размеров.

Фото: autoexpress

Компания UQI уже выпускает логистический автомобиль Chitu α (или 'Alpha'), который действительно оснащён LiDAR. Модель предназначена для промышленного применения: среди возможных задач указаны складская логистика, доставка и сортировка материалов.

BOW. представили на одной сцене с не менее необычным трёхколёсным автомобилем для доставки на последней миле Fiat TRIS, а также с более традиционной коммерческой техникой. В их числе — Fiat eDUCATO Fridge, способный напрямую питать встроенную холодильную установку от высоковольтной батареи электрического фургона.