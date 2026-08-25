Новая специальная версия Toyota Corolla к 60-летию посвящена «любимому автомобилю мира»

В этом году Toyota Corolla отмечает 60-летие. В честь юбилея японская марка представила специальную ограниченную серию британского хэтчбека — 60th Anniversary, созданную для самой продаваемой модели в истории.

За шесть десятилетий и 12 поколений по всему миру реализовано более 57-million автомобилей Toyota Corolla. В разные годы модель выпускалась в кузовах хэтчбек, универсал, спортивный фастбэк, седан и даже фургон.

От других версий Corolla 60th Anniversary отличается эксклюзивным металлическим цветом Boreal Blue. Кузов дополнен чёрными крышей и задней стойкой, а также 17-inch легкосплавными колёсами с 10 спицами, сочетающими матовую и механически обработанную отделку. Завершают образ хромированные чёрные колёсные гайки.

Матово-серебристые элементы предусмотрены по всему автомобилю. В такой цвет окрашены накладки на переднем бампере и боковых порогах, а также нанесённые на задние двери графические обозначения 60th Anniversary. Аналогичную отделку получили накладки на пороги с логотипом 60th Anniversary и ковры в салоне.

Toyota Corolla 60th Anniversary предлагается исключительно с полноценной гибридной силовой установкой объёмом 1.8-litre. В её состав входят четырёхцилиндровый бензиновый двигатель и два электромотора. Совместно они развивают 138bhp, а расход топлива превышает 64mpg.

В стандартное оснащение входят 12.3-inch цифровая панель приборов и 10.5-inch центральный сенсорный экран с новейшей мультимедийной системой Toyota Smart Connect+, поддерживающей обновления «по воздуху». Также предусмотрены беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков и другие системы помощи водителю.

Фото: autoexpress

Заказы на Corolla Hatchback 60th Anniversary начнут принимать в октябре. Автомобиль выпустят ограниченным тиражом, а его стоимость пока не объявлена. Ожидается, что цена специальной версии составит около £35,000 — именно столько стоит оснащённая гибридной системой 1.8-litre топовая Corolla GR Sport.