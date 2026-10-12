Новый Smart #2: компактный электромобиль с запасом хода 180 миль за 20 тысяч фунтов стерлингов

Представлен совершенно новый компактный Smart #2 — противоположность крупным и громоздким SUV, которые сегодня заполняют городские улицы. Его стоимость составит менее £20,000, а длина — всего 2.74 метра. После выхода в следующем году он может стать самым маленьким автомобилем в Европе.

Новый двухместный электромобиль продолжает историю инновационного ультракомпактного Smart ForTwo, который изначально назывался City Coupe. Модель знаменует возвращение бренда в сегмент городских автомобилей после обновления под управлением новых владельцев Geely и последовательного выпуска трех SUV.

Smart #2 создали всего за два года. В основе модели лежит полностью новая специально разработанная архитектура, спроектированная Smart. Она обеспечивает запас хода 180-mile — более чем вдвое больше, чем у прежнего электрического ForTwo EQ. Бренд также заявляет об “unmatched urban agility”. Это подтверждает радиус разворота, составляющий всего 6.95 метра: показатель заметно лучше, чем у последних Fiat 500 и MINI Cooper, а также типичной ширины лондонской улицы от бордюра до бордюра.

При этом существуют еще более компактные четырехколесные модели, включая Fiat Topolino, Citroen Ami и Microlino. Однако они относятся к категории ‘quadricycles’: ни одна из них не способна развить скорость 60mph или проехать почти такое же расстояние, как Smart. В отличие от них, Smart является полноценным автомобилем, как и его конкуренты Renault Twingo, Honda Super-N и новый Dacia Spring.