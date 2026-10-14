Подтверждён новый Smart #2 Brabus — заряженный городской автомобиль обещает впечатляющую мощность.

Подтверждено, что новая версия Smart #2 от Brabus выйдет на рынок. В социальных сетях опубликованы тизерные изображения форсированного городского автомобиля с интригующей подписью: “More Brabus. Still unmistakably smart.⁣”

Изображения пока раскрывают немногое о новом Smart #2 Brabus. Судя по ним, автомобиль получит дополнительные аэродинамические элементы в передних бамперах, а также ярко-красные акценты в разных местах — традиционное решение для моделей от этого тюнинг-ателье.

Очевидно, что Smart #2 Brabus будет мощнее стандартной версии и получит более спортивный дизайн. Компактный электрический городской автомобиль оснащён задним приводом, что должно положительно сказаться на управляемости. Этому также поспособствует независимая задняя подвеска на пяти рычагах. Однако единственный электромотор развивает всего 80bhp и 130Nm крутящего момента, а разгон с 0-62mph занимает 11.6 секунд.

Интересно, насколько заметно удастся увеличить мощность компактного электромотора #2. Даже показатель свыше 100bhp должен сделать автомобиль существенно динамичнее. При этом дополнительной настройки шасси от версии Brabus ждать не стоит: аналогичные спортивные модификации Smart #1, #3 или #5 её не получили.

Появление Smart #2 Brabus было ожидаемым, поскольку у предшественника этой модели, культового Smart ForTwo, существовали доработанные версии Brabus. Кроме того, генеральный директор европейского подразделения бренда Wolfgang Ufer недавно сообщил Auto Express, что наиболее мощные модификации других моделей пользуются самым высоким спросом.

Дата выхода спортивной версии Brabus в линейке Smart #2 пока не объявлена. Однако с учётом уже начавшейся тизерной кампании можно предположить, что она не сильно отстанет от стандартной модели. Её продажи в Великобритании должны начаться в начале следующего года, а цены будут стартовать с отметки ниже £20,000.