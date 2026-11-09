Новая Skoda Fabia McRae Edition — идеальный выбор для настоящих поклонников ралли

Имя McRae считается одним из самых известных в мире ралли. Теперь настала очередь племянника Colin McRae — Max: его имя получила специальная версия Skoda Fabia McRae Edition.

Автомобиль создан в рамках дилерского проекта Simpsons Skoda, который сотрудничал с Max при разработке этой ограниченной серии спортивной Skoda. Тираж составит всего 10 экземпляров, а стоимость каждого автомобиля — £30,990. Это на £980 больше цены стандартной Fabia 130.

Skoda Fabia McRae Edition получила уникальные графические элементы и обозначения на боковинах и крышке багажника, зелёные полосы на решётке радиатора, окрашенный в зелёный цвет нижний сплиттер от Fabia 130, зелёные корпуса зеркал и легкосплавные диски оттенка Emerald green. В комплект также входят подписанный сертификат и персональное видео передачи автомобиля от Max. На задней части кузова размещён значок McRae. Собственные наклейки Fabia 130 на передних крыльях и крышке багажника убраны.

В салоне установлена специальная номерная табличка с надписью ‘McRae Edition’ и изображением его Fabia RS Rally2. Кроме того, владельцы смогут записаться на индивидуальное обучение на гоночной трассе у Max, который в этом году лишь немного не дотянул до победы в British Rally Championship. Стоимость занятия по специальной цене составит £199.

В стандартной комплектации Fabia 130 используется форсированная версия широко распространённого четырёхцилиндрового бензинового двигателя VW Group объёмом 1.5 литра. Его мощность увеличена со 148bhp до 177bhp. Переработанная автоматическая коробка DSG с более высокими точками переключения и перенастроенным режимом Sport передаёт мощность на передние колёса. Разгон с места до 62mph занимает 7.4 секунды, благодаря чему Fabia 130 стала самой быстрой Fabia на сегодняшний день.

Фото: autoexpress

Также автомобиль оснащён спортивной подвеской, заниженной на 15mm, и переработанным рулевым управлением, соответствующим увеличенным колёсам.

Поклонники ралли отметят, что это не первый случай, когда имя гонщика используется для специальной версии автомобиля. В 1996 году появилась ‘Impreza Series McRae’, посвящённая победе Colin McRae в World Rally Championship годом ранее. Кроме того, существовала специальная версия Citroen C4 ‘by Loeb’, названная в честь Sebastien Loeb, а Kalle Rovenpera и Sebastien Ogier предоставили свои имена для Toyota GR Yaris.