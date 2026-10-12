Новая Skoda Epiq SportLine добавляет спортивную нотку рынку электрических кроссоверов

Новый Skoda Epiq стал ещё привлекательнее. Как и ожидалось, электрический автомобиль получил версию SportLine, выполненную по уже знакомому рецепту, который Skoda применяет на других моделях с таким обозначением.
Автомобиль оснащён новыми передним и задним бамперами с более спортивным оформлением. Их дополняют эксклюзивные для версии SportLine 19-inch колёса Langur чёрного цвета. Это первый Epiq с подсвечиваемой решёткой радиатора. Кроме того, только для этой комплектации опционально доступна чёрная крыша. В стандартное оснащение также входят чёрные рейлинги, корпуса зеркал и эмблемы.
В салоне установлены спортивные кресла с отделкой из микрозамши, напоминающей Alcantara, и искусственной кожи с белой контрастной строчкой. Также покупатели получат подогреваемый спортивный руль с тремя спицами и подрулевыми переключателями для регулировки уровня рекуперативного торможения. В сравнении с Epiq Edition среднего уровня оснащение SportLine дополнено матричными светодиодными фарами и электроприводом регулировки сидений.
В будущем линейка Epiq пополнится версией с батареей 37kWh. Однако, судя по другим электромобилям Skoda с обозначением SportLine, Epiq SportLine, вероятно, будет доступен только с более крупной батареей ёмкостью 52kWh. Автомобиль получил двигатель мощностью 208bhp и разгоняется с 0-62mph за 7.1 секунды. Запас хода составляет 270 miles, а зарядить батарею с 10 to 80 per cent можно за 24 минуты при оптимальных условиях.
Стартовая цена SportLine составляет £32,450. Доплата за эту версию по сравнению с Epiq Edition равна £2,000, при этом она немного дороже ограниченной серии First Edition. Дата начала продаж пока не подтверждена, однако первые поставки остальных версий Epiq Skoda запланировала на Q1 of 2027.
Epiq SportLine представлен на Paris Motor Show вместе с недавно показанным Peaq — самой крупной моделью в семействе электромобилей Skoda.