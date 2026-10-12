Новая Skoda Epiq SportLine добавляет спортивную нотку рынку электрических кроссоверов

Новый Skoda Epiq стал ещё привлекательнее. Как и ожидалось, электрический автомобиль получил версию SportLine, выполненную по уже знакомому рецепту, который Skoda применяет на других моделях с таким обозначением.

Автомобиль оснащён новыми передним и задним бамперами с более спортивным оформлением. Их дополняют эксклюзивные для версии SportLine 19-inch колёса Langur чёрного цвета. Это первый Epiq с подсвечиваемой решёткой радиатора. Кроме того, только для этой комплектации опционально доступна чёрная крыша. В стандартное оснащение также входят чёрные рейлинги, корпуса зеркал и эмблемы.

В салоне установлены спортивные кресла с отделкой из микрозамши, напоминающей Alcantara, и искусственной кожи с белой контрастной строчкой. Также покупатели получат подогреваемый спортивный руль с тремя спицами и подрулевыми переключателями для регулировки уровня рекуперативного торможения. В сравнении с Epiq Edition среднего уровня оснащение SportLine дополнено матричными светодиодными фарами и электроприводом регулировки сидений.

В будущем линейка Epiq пополнится версией с батареей 37kWh. Однако, судя по другим электромобилям Skoda с обозначением SportLine, Epiq SportLine, вероятно, будет доступен только с более крупной батареей ёмкостью 52kWh. Автомобиль получил двигатель мощностью 208bhp и разгоняется с 0-62mph за 7.1 секунды. Запас хода составляет 270 miles, а зарядить батарею с 10 to 80 per cent можно за 24 минуты при оптимальных условиях.

Стартовая цена SportLine составляет £32,450. Доплата за эту версию по сравнению с Epiq Edition равна £2,000, при этом она немного дороже ограниченной серии First Edition. Дата начала продаж пока не подтверждена, однако первые поставки остальных версий Epiq Skoda запланировала на Q1 of 2027.

Фото: autoexpress

Epiq SportLine представлен на Paris Motor Show вместе с недавно показанным Peaq — самой крупной моделью в семействе электромобилей Skoda.