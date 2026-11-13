Новый Sanrivatti One — голландский гиперкар с V10, раскручивающимся до 9000 об/мин, и экстремальной посадкой водителя

Новый Sanrivatti One может получить двигатель V10 и дизайн, вдохновлённый сапсаном и истребителями, однако мировая премьера подтвердила: гиперкар из Нидерландов сохранит свою самую необычную особенность — посадку с ногами, вытянутыми назад, по аналогии со спортивными мотоциклами.

Эту смелую концепцию Sanrivatti называет Apex Position. Предполагается, что она позволит разместить водителя, которому потребуется исключительная гибкость, “at the very centre of the hypercar experience”.

Интерьер гиперкара One пока не представлен, зато внешность автомобиля впервые раскрыта. В Sanrivatti назвали это “major milestone” в разработке прототипа.

От цельного купола до огромных боковых воздухозаборников в стиле реактивных самолётов и массивного заднего антикрыла — дизайн Sanrivatti One полностью соответствует образу гиперкара. Открытые элементы кузова призваны улучшать воздушный поток и отводить тепло от двигателя.

Кузов получил большое количество открытого углепластика и комплект ориентированных на трек шин Michelin. Также автомобиль оснащён расположенным сверху выпускным патрубком, похожим на решения McLaren 600LT и Aston Martin Valhalla. Низкая короткая передняя часть включает чрезвычайно тонкие светодиодные фары и выразительные элементы кузова, закрывающие передние колёса. Узкий профиль ветрового стекла указывает на то, что в салоне может быть место только для одного человека.