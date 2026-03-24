Новая коллекция Rolls-Royce Coachbuild — воплощение высшего уровня роскоши

Компания Rolls-Royce представила новую коллекцию Coachbuild, которую позиционирует как «совершенно новое предложение в сегменте ультра-роскоши».

Как отмечает глава Rolls-Royce Motor Cars Крис Браунридж, автомобили Coachbuild Collection предназначены для тех, кому стандартные модели марки кажутся слишком обыденными. По его словам, эти машины станут «абсолютной вершиной мастерства» компании. Доступ к новым автомобилям будет предоставляться только по приглашениям для избранных клиентов. В компании сравнивают этот эксклюзивный процесс с заказом индивидуального костюма на Сэвил-Роу или платьев у парижских кутюрье.

Пока информации о коллекции немного, но ожидается, что тираж каждой серии будет крайне ограничен — вероятно, лишь несколько экземпляров. При этом в ближайшие годы могут быть представлены и другие автомобили в рамках Coachbuild Collection. Как сообщили представители Rolls-Royce изданию Auto Express, первую модель покажут уже в следующем месяце. Новая программа является развитием предыдущих инициатив марки в сфере кузовного ателье, таких как Sweptail (2017), Boat Tail (2021) и Droptail (2023).

Все автомобили коллекции будут оснащаться электрическими силовыми установками, а не бензиновыми моторами. По утверждению британского производителя, новые модели получат уникальный кузов, созданный, собранный и вручную отделанный специалистами Coachbuild-департамента Rolls-Royce. Каждый автомобиль будет существовать в единственном экземпляре и не будет повторяться. В своем сообщении компания напомнила о традициях ранних лет Rolls-Royce, когда клиентам предоставлялось шасси, а кузов создавался по индивидуальному заказу у сторонних мастеров. Единственным неизменным элементом оставались пропорции радиатора, что делало автомобиль легко узнаваемым как Rolls-Royce. Ожидается, что эта особенность сохранится и в новых автомобилях коллекции.

«Клиенты Coachbuild Collection стремятся испытать наш бренд на самой вершине мастерства. То, что мы представим в апреле, станет необыкновенным воплощением современного кузовного искусства Rolls-Royce — роскошным, но при этом тихим», — подчеркнул Крис Браунридж.

Он также добавил: «Мне довелось встретиться с клиентами по всему миру. Я понял, что они хотят увидеть, на что будет способен Rolls-Royce, если дать бренду полную творческую свободу, какую предоставляет именно кузовное производство».