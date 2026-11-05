Новый фургон Renault Trafic E-Tech EV поступил в продажу по цене от 38 000 фунтов стерлингов

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Новый Renault Trafic E-Tech впервые показали почти год назад. Теперь полностью электрический среднеразмерный фургон французской компании поступил в продажу в Великобритании. Покупателям доступны разные варианты кузова и аккумуляторных батарей.

Предварительные заказы на Renault Trafic E-Tech уже принимаются. Стоимость базового фургона Advance L1H1 с аккумулятором 60kWh составляет £38,000, а с учётом £5,000 Zero Emission Vehicle Grant и VAT — £41,715. Та же версия с более ёмкой батареей 81kWh стоит от £43,000.

Кроме того, Renault Trafic E-Tech предлагается в исполнении L2H1 в кузове фургона, а также как crew van. Самая дорогая версия L2H1 crew van в комплектации ‘extra’ оценивается от £48,000.

New Renault Trafic E-Tech: электрическая платформа, характеристики и практичность

Аккумулятор 60kWh доступен только для фургона L1H1. Запас хода такой версии составляет около 220 миль, тогда как вариант с батареей 80kWh способен проехать до 292 миль. Это больше, чем у Kia PV5 Cargo, чей показатель составляет 258 миль, и Ford E-Transit Custom с запасом хода 232 мили.

Renault Trafic стал первой моделью марки с технологией зарядки 800-volt. Благодаря ей аккумулятор большей ёмкости можно будет зарядить с нуля до 80 per cent менее чем за 20 минут.

Несмотря на принадлежность к классу фургонов, новый Renault Trafic E-Tech стал первым программно-определяемым автомобилем Renault. Это означает, что в течение срока эксплуатации модель сможет получать новые функции. Помимо обновлений программного обеспечения «по воздуху», Renault заявляет, что Trafic E-Tech позволит “businesses to integrate their own applications directly into the vehicle’s systems”.

Все версии Renault Trafic E-Tech оснащаются электромотором мощностью 201bhp и крутящим моментом 345Nm. В зависимости от конфигурации фургона максимальная полезная нагрузка достигает 1,300kg, что на 212kg больше, чем у Ford E-Transit, а масса буксируемого прицепа может составлять до двух тонн.

Renault подтвердила, что версии L1 и L2 располагают грузовым пространством объёмом 5.1 и 5.8 кубических метра соответственно. Высота Trafic составляет 1.9 метра, поэтому фургон должен помещаться на большинстве многоуровневых парковок.

Колёсная база Trafic E-Tech на 400mm длиннее, чем у нынешнего фургона Trafic с ДВС. При этом диаметр разворота электромобиля составляет 10.3-метра — столько же, сколько у Renault Clio. Длина грузового отсека равна 4.87 метра у версии L1 и 5.27 метра у L2.

Renault Trafic E-Tech: оснащение и уровни комплектации

Дизайн передней панели Renault называет ‘disruptive’. В её состав входят приборная панель с экраном диагональю 10-inch и 12-inch сенсорный дисплей, устанавливаемый в стандартной комплектации.

На самой передней панели предусмотрены десятки открытых и закрытых отделений для хранения вещей. Вместо традиционной полностью серой обивки используется сочетание синего и серого цветов с жёлтой и белой строчкой.