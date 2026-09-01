Новый Renault Scenic вновь оставляет Tesla Model Y позади по запасу хода!

В 2026 году Renault Scenic получил ещё больший запас хода. Семейный электрический SUV, который и раньше входил в число электромобилей с самым большим пробегом, теперь способен проехать почти 400 miles на одной зарядке — более чем на 20 miles дальше, чем аналогичный Tesla Model Y.

Увеличить запас хода удалось благодаря новой батарее ёмкостью 89kWh с никель-марганец-кобальтовой (NMC) химией. По данным Renault, её достаточно для преодоления 399 miles в комбинированном цикле WLTP. Это на 18 miles больше, чем у прежнего Scenic с батареей 87kWh, и на 21 miles больше, чем у Tesla Model Y Long Range RWD. Максимальная мощность быстрой зарядки осталась на уровне 150kW: зарядить аккумулятор с 15 до 80 процентов можно за 28 минут.

В ближайшее время у Scenic также появится новая базовая версия с батареей 67kWh. В ней используется более доступная литий-железо-фосфатная (LFP) химия — аналогичная той, что применяется в новом Renault Megane, но в батарее большего форм-фактора. Такой Scenic способен проехать до 290 miles на одной зарядке. Кроме того, он получил более высокую максимальную мощность зарядки — 165kW: пополнить заряд с 15 до 80 процентов можно за 24 минуты.

Обе версии используют один и тот же электромотор мощностью 215bhp, установленный спереди и уже доступный для Scenic. В прежней модели с батареей 87kWh этого достаточно для разгона с 0-62mph за 7.9 секунды. Такой показатель примерно сопоставим с результатами электрических SUV-конкурентов, включая Ford Explorer и Kia EV5, но значительно уступает Tesla, которая разгоняется с 0-60mph за 5.4 секунды.