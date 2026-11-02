Новый Renault Megane бросит вызов Tesla Model Y после радикального преображения

Думаете, что хорошо знаете среднеразмерные модели Renault? Приготовьтесь изменить своё мнение. Французский автопроизводитель намерен преобразить такие автомобили, как Megane, Scenic и Rafale, оснастив их современной архитектурой со спортивной управляемостью, большим запасом хода и доступной ценой.

Инженеры Renault в Paris Technocentre работают над новой платформой RG EV Medium 2.0. Первый автомобиль на её основе планируется выпустить в 2028 году. Гибкая архитектура рассчитана на машины длиной от 4,3 до 4,8 метра. Это позволяет использовать её для представителей семейного «C-сегмента», включая Megane и Scenic, а также для замены более крупных флагманских моделей, таких как Rafale и Espace. Колёсная база длиной 2,85 метра обеспечит просторный салон.

Силовые установки будут представлены полностью электрическими версиями и моделями с увеличителем запаса хода (REx). В последних эффективный двигатель внутреннего сгорания будет работать в качестве генератора, снабжая энергией электрифицированную трансмиссию. Renault обещает для электромобилей запас хода не менее 465-mile, а для моделей REx — впечатляющие 870-mile. Это должно помочь избежать разочарования у покупателей, переходящих с дизельных автомобилей.

Ещё одним важным изменением станет переход на задний привод, необходимый из-за заметного увеличения мощности. Один электромотор будет развивать 275bhp и 350Nm крутящего момента. Также появятся версии с полным приводом. В результате новые модели Renault должны стать более динамичными и получить более спортивный характер.