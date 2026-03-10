Технические детали новых Renault Megane и Scenic: запас хода 750 км и зарядка за 10 минут

Renault официально подтвердила, что новые поколения моделей Megane и Scenic на электротяге смогут проезжать более 450 миль без подзарядки, а также получать заряд всего за 10 минут. В компании сообщили, что автомобили будут выпускаться не только в полностью электрической версии, но и с гибридной силовой установкой с увеличенным запасом хода. Оба варианта были включены в технологическую стратегию Renault, представленной сегодня.

Главным событием стало объявление о создании абсолютно новой платформы для электромобилей. О разработке этой архитектуры впервые сообщалось в Auto Express в ноябре прошлого года. Новая платформа предназначена для автомобилей среднего класса, включая будущие поколения Scenic и Espace. Генеральный директор Франсуа Прово ранее сообщил изданию Auto Express: «Большие автомобили — один из наших приоритетов. В новом среднесрочном плане мы предлагаем новую платформу и решения, позволяющие реализовать наши амбиции по расширению присутствия в сегменте C в центре Европы».

Новая платформа открывает путь электромобилям следующего поколения

Передовая платформа получила название RGEV Medium 2.0 и, по планам, поступит в производство примерно к 2028 году. Одной из особенностей конструкции станет 800-вольтовая электрическая система, что в два раза мощнее по сравнению с нынешними Tesla Model 3 и Model Y. Такая архитектура обеспечит быструю зарядку и позволит сократить количество проводки, снизив тем самым стоимость и массу автомобиля. Еще одним значимым нововведением станет технология «cell-to-body», при которой аккумуляторный блок интегрирован непосредственно в пол кузова — аналогично современным решениям BYD и Tesla, что тоже способствует уменьшению веса.

Батарейный отсек будет отличаться высокой модульностью, благодаря чему сможет использовать разные типы аккумуляторов: pouch, prismatic и blade, а также две различные химические композиции. Renault выделяет их как «высокоэнергетические» и «доступные», что соответствует современным литий-никель-марганец-кобальтовым (NMC) и литий-железо-фосфатным (LFP) аккумуляторам. При этом внедрение твердотельных технологий в будущем может еще больше расширить выбор.

Автомобили с высокоэнергетическими батареями получат большую производительность и запас хода до 750 километров (466 миль), что сопоставимо с возможностями премиальных электромобилей на базе NMC. Renault также отмечает, что быстрая 10-минутная зарядка будет доступна и для «доступных» батарей, при этом единая 800-вольтовая архитектура станет стандартом для всех моделей сегментов C и D.

Возвращение минивэнов

Модельный ряд, который будет строиться на платформе RGEV Medium 2.0, объединит кроссоверы, седаны и минивэны. Конструкция достаточно универсальна, чтобы использоваться как для автомобилей с высоким клиренсом, так и для низких хэтчбеков и седанов. Кроме того, платформа предусматривает возможность создания «монопространственных» моделей с коротким капотом и максимально сдвинутой вперед передней переборкой, что позволит существенно увеличить внутреннее пространство салона.