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Радикальный концепт E‑Space, предвосхищающий новый минивэн Renault Espace, произвёл фурор на Парижском автосалоне.

Новый Renault Espace представлен в Париже: концепт переосмысливает классический минивэн, а Renault рассматривает запуск серийной модели для семей.
РедакцияР
Редакция
12.10.2026, 17:42·2 мин
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Фото: autoexpress

Похоже, перед нами совершенно новый Renault Espace. Представленный на Парижском автосалоне концепт E-Space предлагает современный взгляд на созданный французской компанией семейный автомобиль восьмидесятых годов. Возможно, именно эта модель вновь сделает минивэны привлекательными.

Пока Renault E-Space официально остается концептом. Однако глава отдела дизайна Renault Laurens van den Acker подтвердил Auto Express, что компания рассматривает возможность выпуска серийного Espace. По его словам, новаторская форма концепта и другие ключевые элементы “express the brand’s values”.

При этом проект может столкнуться с трудностями. На рынке, где покупатели отдают предпочтение SUV, новый Espace для многих современных семей окажется нестандартным выбором, и в Renault это понимают. “The monovolume market is a bit of a question,” nan den Acker explained, “but I think with the advent of connected cars it could make sense again. It’s not just a bridge to the past, it’s one to the future.

“If we had to go head-on against the competition, it’s always been relatively tough for us, because the main markets in the UK and Germany have their own strong offerings in the market.”

При этом оригинальный Espace всегда отличался универсальностью и отсутствием четкой социальной привязки — подобно Volkswagen Golf или Dacia Duster. Такая модель способна соседствовать с традиционными автомобилями премиум-класса. “People could have an Espace and a Mercedes, or an Espace and a different type of premium vehicle. It’s the car that gives us the most credibility.”

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