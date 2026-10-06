Новый концепт Renault E-Space переосмысливает революционный минивэн Espace

Renault Espace может получить такое же возрождение в ретростиле, как R5, R4 и Twingo. Новый концепт E-Space предлагает современное прочтение первого французского минивэна, представленного в восьмидесятых годах.

В Renault заявляют, что эффектный концепт E-Space, созданный в честь оригинального Espace, выпущенного в 1984 году, отражает стремление марки и дальше создавать «cars for living», или «voitures à vivre» по-французски. Эта философия является частью наследия бренда ещё со времён Renault 16 и, очевидно, сохраняет актуальность по сей день.

Как и революционный Espace первого поколения, концепт E-Space выполнен в формате «monovolume». Это «однобъёмный» автомобиль для перевозки пассажиров с короткой клиновидной передней частью, переходящей в просторную кабину с большой площадью остекления. Такая форма делает приоритетом функциональность и позволяет максимально эффективно использовать внутреннее пространство, сохраняя при этом неожиданно аэродинамичный силуэт.

Автомобиль сразу узнаётся как Espace, однако его дизайн заметно изменился. В концепте он выглядит выразительнее, а пропорции стали более внушительными. Например, колёсные арки получили более акцентированную форму. Переднюю часть дополняют световая полоса U-образной формы и подсвеченная эмблема в виде ромба, выступающая из поверхности, напоминающей поле пикселей. Расположенные ниже квадратные ходовые огни, в свою очередь, словно позаимствованы у электрического городского автомобиля Renault 5.