Концепт Renault Bridger подтверждает: новый компактный французский внедорожник скоро выйдет

Renault представила концепт Bridger — компактный внедорожник, вызывающий ассоциации с Land Rover Defender благодаря вертикальной посадке и массивному кузову. Несмотря на интересный дизайн, шансы увидеть новинку на дорогах Великобритании невелики: компания пока не подтвердила планы по выпуску серийной версии на этом рынке.

Модель Bridger ориентирована на международные рынки, в первую очередь на развивающиеся страны, такие как Индия. Длина автомобиля составляет менее четырех метров, что соответствует габаритам среднестатистического супермини, однако Bridger отличается увеличенной высотой кузова и клиренсом в 200 мм.

Хотя Bridger пока представлен как концепт, запуск серийного производства намечен уже на следующий год, и стартовать он должен в Индии. В модельном ряду Renault уже есть SUV B-сегмента Captur, но Bridger демонстрирует совершенно иной подход. В дизайне явно прослеживается вдохновение такими внедорожниками, как Defender и Suzuki Jimny: короткие свесы спереди и сзади, капот в стиле «клэшелл» и почти вертикальная задняя дверь, на которой закреплено запасное колесо.

Тем не менее, несмотря на внешнее сходство с серьезными внедорожниками, Bridger позиционируется Renault как компактный «городской» SUV. Внедорожные способности модели вряд ли смогут соперничать с Suzuki Jimny, который на многих рынках считается эталоном в своем классе. Однако внушительные углы въезда, съезда и рампы позволят автомобилю уверенно преодолевать плохие дороги, характерные для развивающихся рынков.

Основной акцент в Bridger будет сделан на практичности салона. Renault заявляет, что автомобиль обладает лучшим в классе пространством для пассажиров второго ряда и багажником объемом 400 литров. Доступ к нему осуществляется через боковую дверь, выполненную по аналогии с современной версией Defender. Аналогичные мотивы можно заметить и в оформлении светотехники Bridger.

Фотографии интерьера пока не опубликованы, но ожидается, что салон будет выполнен в практичном и износостойком стиле, рассчитан на пятерых пассажиров и оснащен большим центральным экраном. Несмотря на то, что международные версии подобных моделей могут уступать европейским аналогам по уровню технических решений, они должны оставаться конкурентоспособными с точки зрения оснащения.

Bridger станет первой моделью Renault, построенной на новой модульной платформе RGMP, которая рассчитана на использование бензиновых, гибридных и электрических силовых установок в зависимости от рынка. Для Bridger планируется линейка компактных бензиновых двигателей в традиционном и гибридном исполнении. В то же время не сообщается, появится ли в базовой версии полноприводная модификация или альтернативные варианты топлива.