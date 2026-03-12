Новый компактный внедорожник Renault Bridger может появиться в Европе под маркой Dacia

Компактный внедорожник Renault Bridger, который в настоящее время разрабатывается для рынка Индии с правым рулём, может появиться и в Европе — предположительно под брендом Dacia.

Модель длиной менее четырёх метров будет выпускаться на заводе Renault в Ченнаи, а её старт производства намечен до конца 2027 года. Bridger построен на платформе RGMP Small, которая ляжет в основу и следующего поколения Dacia Sandero. При этом автомобиль получит как электрические, так и гибридные силовые установки.

Издание Auto Express поинтересовалось у генерального директора бренда Renault Фабриса Камболива возможностью экспорта Bridger за пределы Индии. В ответ Камболив заявил: «Сейчас мы сосредоточены на запуске этой модели в Индии и странах с левым рулём, но почему бы не рассмотреть вариант расширения на другие континенты? Это открытый вопрос, и справедливо сказать, что мы над этим работаем».

Несмотря на то что Bridger официально пока представлен как концепт, глава Renault отметил, что автомобиль «очень близок» к серийной версии. При этом остаётся вопрос — под каким брендом появится модель: Renault или Dacia? Dacia в Индии не представлена, а такие модели, как Duster и Boreal (модифицированный Bigster), продаются там с эмблемой Renault, дополненной новыми деталями во внешности и более премиальным интерьером.

Внешний облик Bridger с его массивным «внедорожным» силуэтом и вертикальными пропорциями скорее напоминает практичную Dacia, чем изогнутые линии классических моделей Renault. По дизайну новинка близка к концепту Hipster 2025 года, но выглядит более внушительно. Не исключено, что характерная чёрная горизонтальная решётка радиатора Dacia, как на новом кроссовере Striker с L-образной оптикой, может быть использована и на Bridger.