Новый концепт Renault 8 Gordini: ретрокупе вашей мечты

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Это новый концепт Renault 8 Gordini — современное переосмысление одного из первых спортивных седанов. Он возвращает историческое имя скоростного подразделения французской марки, существовавшего до появления Renaultsport и Alpine.

Гоночный пилот Amédée Gordini прославился тем, что извлекал большую мощность из небольших двигателей. За это он получил прозвище «волшебник». В конце пятидесятых годов он начал выпускать доработанные версии автомобилей Renault, а моторы Renault-Gordini участвовали в гонках Le Mans и Formula 1.

Затем появились знаковые модели, в том числе Renault 5 Gordini, которая продавалась в Britain в восьмидесятых. Однако самой известной стала Renault 8 Gordini 1964 года — быстрая французская икона и легенда ралли.

Создавая новый автомобиль, Renault вновь получила возможность напомнить о своей истории и наследии. Кроме того, марка стремится подчеркнуть, что по сравнению с Alpine, более серьезной и ориентированной на точность, именно Renault остается веселой стороной дуэта.

Как выглядит Renault 8 Gordini?

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Для проекта представили около 300 вариантов дизайна. В итоге лучшие идеи объединили в концепт, который предстал перед публикой и, как утверждается, был создан всего за два месяца.

Руководитель направления передового дизайна и концепт-каров Renault Romain Gauvin, представлявший автомобиль перед его мировой премьерой, сказал: “Usually, if I ask the team to work on some boring project, it will take a lot of time. But this one, I don’t know why, but it went very fast.”