Готовится новый заднеприводный кабриолет Bentley Supersports

Если некоторые облегчённые версии высокопроизводительных автомобилей садятся на символическую диету, то Bentley Supersports пошёл ещё дальше: он на целых 500kg легче базового Continental GT. Вскоре к его массе можно будет добавить немало килограммов — кабриолет Bentley Continental Supersports заметили во время испытаний на немецкой трассе Nürburgring Nordschleife.

При этом новинка всё равно будет значительно легче нынешнего Continental GTC. Ожидается, что в её основе окажется тот же рецепт, что и у купе: ради снижения массы инженеры отказались от тяжёлой plug-in hybrid системы и полного привода. Дополнительной экономии веса удалось добиться благодаря карбоновым крыше, переднему бамперу, заднему диффузору и крышке багажника, а также полностью титановому выхлопу.

Новые шпионские снимки кузова позволяют хорошо рассмотреть общие с купе элементы. Кабриолет получит такой же передний бампер с характерным сплиттером и diveplanes, а также крупный задний спойлер в виде «утиного хвоста».

На прототипе Supersports без крыши установлены те же кованые 22-inch диски Manthey, что и на купе. Впрочем, здесь они имеют простую монотонную отделку и лишены центральных колпачков. На колёса, судя по всему, смонтированы шины Pirelli P Zero PZ5, тогда как более ориентированные на активную езду Trofeo RS, вероятно, будут доступны в качестве опции. За дисками видны огромные передние карбон-керамические тормозные диски диаметром 440mm, зажатые 10-поршневыми суппортами.

Supersports остаётся самой ориентированной на динамику моделью Bentley, однако по разгону это не самый быстрый автомобиль марки из-за заднеприводной компоновки. Тем не менее результат 0-62mph за 3.7 секунды выглядит впечатляюще. Кабриолет, вероятно, окажется на одну-две десятых секунды медленнее из-за неизбежной прибавки в массе. Силовая установка сохранит 4.0-litre V8, но благодаря увеличенным турбокомпрессорам её мощность вырастет до 657bhp, а крутящий момент составит 800Nm.

Цена купе начинается от £343,000, однако все 500 экземпляров уже распроданы. Кабриолет, вероятно, будет стоить ещё дороже.