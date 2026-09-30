Новый электрический Range Rover Sport получил запас хода 374 мили и ценник в 109 тысяч фунтов стерлингов

Range Rover Sport, некогда считавшийся символом социально неодобряемых и прожорливых SUV, переходит на электрическую тягу. Запаса хода хватает на 374 мили, при этом динамические характеристики практически не пострадали.

Продажи уже начались: стоимость модели стартует с £109,810, а первые поставки запланированы на начало 2027 года. Пиковый крутящий момент Range Rover Sport Electric достигает 850Nm — это на 100Nm больше, чем у версии SV с 4.4-литровым двигателем V8. Благодаря мощной батарее, расположенной между осями, внедорожник также получил более жёсткий кузов и пониженный центр тяжести.

После нескольких лет ожидания электрического Rangie две модели появились в течение одного месяца: флагманский Range Rover Electric с нулевыми выбросами представили несколько недель назад. Автомобили используют одинаковую техническую основу — батарею на 800 вольт с 118.5kWh доступной энергии, два Electric Drive Units (EDUs) и усовершенствованную систему терморегулирования. Однако Sport оснащён активной подвеской, а также получил более агрессивные настройки и характер отдачи крутящего момента.

“Range Rover Sport should be our most dynamic, sporty [SUV],” said the brand’s global managing director Martin Limpert. “We are moving it further apart from Range Rover Electric in dynamics, acoustics and feel.”

EDUs на передней и задней осях обеспечивают полный привод и мощность до 550PS в режиме Dynamic, что отражено в названии версии EV550. Это соответствует 542bhp. В режиме Comfort мощность снижается до 493bhp, а при активации режима Eco, который помогает добраться до следующей зарядной станции, — до 276bhp.