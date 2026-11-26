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Представляем Range Rover GT — приземистое четырехдверное купе, открывающее для легендарного бренда новое направление. Это будет пятая модель в линейке Range Rover. Продажи начнутся в 2027 году одновременно с уже существующими моделями, к которым к тому времени также присоединятся полностью электрические Range Rover и Range Rover Sport. Сначала автомобиль появится только в электрической версии, а позднее гамму пополнит гибридная модификация.

Название GT отражает позиционирование автомобиля. Это просторный, длинный и элегантный гран-турер, который расположится в линейке выше Range Rover Velar длиной 4.8m. После нескольких лет испытаний прототипов JLR летом подробно показала новую модель, продемонстрировав, насколько сильно она будет отличаться от других представителей семейства Range Rover.

На одном из снимков автомобиль запечатлен в полубезэховой камере — звукоизолированном помещении, предназначенном для выявления скрипов и дребезжания и повышения акустического комфорта в салоне. Для электромобиля это особенно важно. Размещение машины в таких условиях подчеркивает, насколько высокого уровня тишины и качества хода Range Rover ожидает от своей новой модели.

Что стоит за радикальным дизайном?

Силуэт ‘fastback’ представляет собой смелое развитие традиционной двухобъемной формы SUV от Range Rover. Его внешний вид ясно показывает: перед нами самая динамичная модель бренда. Резко наклоненное ветровое стекло переходит в линию крыши, которая начинает стремительно опускаться сразу за центром заднего колеса. В результате заднее стекло получилось значительно более наклонным, чем у Velar, а задняя часть кузова приобрела округлые очертания.

Похоже, это будет самая низкая модель в истории бренда. Установленная между колесами аккумуляторная батарея массой 736kg дополнительно снизит центр тяжести и поможет GT лучше держаться на дороге.