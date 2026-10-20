Обновлённый Range Rover получит масштабные изменения, вдохновлённые новым электромобилем

Range Rover давно зарекомендовал себя как автомобиль, уместный практически в любых условиях. Однако новый Range Rover 2027 года заметили на испытаниях в неожиданном для него месте — на трассе Nurburgring.

Ранее следующий Range Rover уже попадал в объективы фотошпионов, но теперь его впервые удалось увидеть после появления полностью электрического Range Rover в конце лета. Это особенно важно, поскольку обновлённая модель с двигателем внутреннего сгорания, вероятно, получит множество решений от электромобиля.

Судя по предыдущим шпионским снимкам обновлённого Range Rover, масштабной переработки дизайна ждать не стоит. Менее плотный камуфляж на кузове показывает, что автомобиль практически не отличается от нынешней модели и нового Range Rover Electric. Световая графика, вероятно, изменится, но решётка радиатора, которая в отличие от закрытой панели EV останется открытой, нижняя часть переднего бампера и задняя часть кузова выглядят без изменений.

В линейке могут появиться новые колёсные диски, в том числе более аэродинамичные варианты, ранее представленные на EV. Обновлённый Range Rover сохранит характерную плавающую линию крыши и декоративную накладку за передней колёсной аркой. Land Rover продолжит предлагать стандартную версию и вариант с увеличенной колёсной базой и семью местами.

Наиболее заметные изменения ожидаются в салоне, хотя они, вероятно, не будут связаны с масштабной переработкой интерьера. Увеличения экранов ждать не приходится: у недавно представленного EV и Range Rover с ДВС уже используются изогнутый центральный дисплей с диагональю 13.1-inch и цифровая приборная панель размером 13.7-inch. Основные обновления, скорее всего, затронут программное обеспечение: автомобиль получит более понятные технологии, расширенные функции и более удобное меню. Новые материалы и варианты оформления практически гарантированы — это позволит Range Rover конкурировать с Bentley Bentayga и Porsche Cayenne.

В технической части Land Rover, предположительно, сосредоточится на доработке силовых установок Range Rover. Модель сохранит линейку бензиновых и дизельных двигателей с мягкой гибридной системой, а также несколько вариантов подключаемых гибридов с батареями большой ёмкости.

Известно, что обновлённый Range Rover, вероятно, позаимствует у EV модернизированную подвеску. Ранее мы уже испытали её и высоко оценили переключаемую пневматическую систему с двумя камерами. Специфические для электромобиля решения, включая управление одной педалью, на модель с ДВС не перейдут. При этом Range Rover может получить отдельные разработки Electric, например новые ‘acoustic packs’, предназначенные для более эффективного подавления шума.

Однако по общему уровню тишины автомобиль, вероятно, не сможет превзойти EV: электромобиль уже на семь децибел тише версии с двигателем внутреннего сгорания.

Ожидается, что новый Range Rover появится не ранее 2027 года. Ему предстоит конкурировать не только с Bentayga и Cayenne, но также с новым Mercedes GLS и, возможно, BMW X7, созданным под влиянием Neue Klasse.