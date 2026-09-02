Представлен новый электрический Range Rover: каков его запас хода, сколько он стоит и почему он так задержался?

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Сегодня Range Rover Electric впервые представлен во всех технических подробностях. Стали известны запас хода, цена, время разгона и масса автомобиля, а компания официально начала принимать заказы на «ultimate Range Rover».

Именно так глобальный руководитель проекта Rachel Hogg описывает новую модель. В течение пяти лет она руководила программой по созданию роскошного SUV с нулевым уровнем выбросов. Однако разработка шла совсем не так стремительно, как обычно движется Range Rover: из-за масштабного пересмотра аппаратной части и стремления создать эталонный электромобиль с высокой мощностью, эффективностью и минимальным уровнем шума проект отстал от графика на два года.

Производство Range Rover Electric EV550 уже началось. Модель будет доступна в кузовах со стандартной и увеличенной колёсной базой, а первые автомобили появятся у дилеров в конце 2026 года. Вскоре после этого выйдет родственная модель Range Rover Sport Electric с той же силовой установкой. В Land Rover заявили, что аккумулятор, электромоторы и система терморегулирования полностью разработаны внутри компании: это должно обеспечить максимальные показатели мощности и запаса хода. Кроме того, готовые компоненты ‘off-the-shelf’ оказались непригодными.

Настоящий Range Rover: динамика и лёгкость управления

Range Rover Electric получил аккумулятор ёмкостью 118.5kWh. По этому показателю его превосходит только обновлённый седан Mercedes EQS с батареей на 122kWh. Двухслойная конструкция аккумулятора Range Rover объединяет два блока никель-марганец-кобальтовых (NMC) ячеек — всего 344 элемента — в одну энергоёмкую батарею напряжением 800-volt.

По данным JLR, аккумулятор успешно проходит ‘nail penetration test’, который получил известность благодаря BYD и способен провоцировать возгорания в других батареях типа NMC.