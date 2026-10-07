Новый суперкар Porsche дополнит будущую премиальную линейку с семиместным SUV и бензиновым Macan

Porsche рассматривает возможность создания «суперспортивного автомобиля со среднемоторной компоновкой» одновременно с тремя подтверждёнными новыми моделями: флагманским SUV на семь мест, среднеразмерным SUV с двигателем внутреннего сгорания, который заменит снятый с производства Macan, и электрическим среднемоторным спорткаром.

О планах масштабного обновления модельного ряда компания объявила во время презентации. Недавно назначенный генеральным директор Porsche Dr Michael Leiters представил пятилетнюю стратегию бренда.

Ожидается, что суперкар вскоре дебютирует в виде концепта, который продемонстрирует будущее направление дизайна Porsche. Новая модель должна стать преемником суперкаров бренда XXI века — Carrera GT с двигателем V10 и подключаемого гибрида 918 Spyder. “We are developing a super-sports car platform, and we intend to use it as the basis for a new mid-engine sports car sitting clearly above the 911,” Leiters told media including Auto Express at its Weissach HQ.

Модель, призванная превзойти 911, отражает стремление Porsche перейти в более высокий ценовой сегмент. Компания пытается восстановить финансовое положение после сложного 2025. Porsche несколько раз пересматривала прогноз по прибыли на фоне совокупного влияния американских тарифов, падения спроса в Китае на автомобили западных марок, списания инвестиций в аккумуляторные технологии и прекращения выпуска бензиновых Macan и 718 Boxster/Cayman.

Leiters подтвердил, что обе модели будут заменены в течение следующих двух лет. Электрический преемник 718 Boxster, который Auto Express испытал на ходу во время мероприятия, поступит в продажу в 2027. Эта модель изменила отношение Leiters к электрическим спорткарам: на предыдущем посту генерального директора McLaren Automotive он исключал появление электрического McLaren, заявляя, что технология ещё недостаточно成熟на для суперкаров.