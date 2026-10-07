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Новый суперкар Porsche ‘Mission S’ возглавит будущую премиальную линейку, которую дополнит семиместный SUV.

Porsche Mission S дебютирует 15 октября: марка готовит среднемоторный суперкар выше 911 и рассматривает его как преемника Carrera GT и 918 Spyder.
РедакцияР
Редакция
07.10.2026, 15:53·2 мин
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Фото: autoexpress

Porsche Mission S уже близок к премьере, которая пройдет одновременно с презентацией ряда других новых моделей. Немецкий производитель подтвердил название концепта «mid-engined super-sports car» в публикации в социальных сетях и сообщил, что впервые представит его 15 October.

Porsche рассматривает возможность создания будущего суперкара. Кроме того, компания подтвердила разработку трех новых моделей: флагманского SUV с семью местами, среднеразмерного SUV с двигателем внутреннего сгорания, который заменит снятый с производства Macan, и среднемоторного электрического спорткара.

О планах по обновлению модельного ряда производитель спортивных автомобилей объявил во время презентации компании. Недавно назначенный CEO Dr Michael Leiters представил пятилетнюю стратегию Porsche.

Суперкар должен продемонстрировать дальнейшее направление дизайна Porsche и стать преемником флагманских моделей бренда XXI века — Carrera GT с двигателем V10 и подключаемого гибрида 918 Spyder. “We are developing a super-sports car platform, and we intend to use it as the basis for a new mid-engine sports car sitting clearly above the 911,” Leiters told media including Auto Express at its Weissach HQ.

Модель, которая призвана превзойти 911, отражает стремление Porsche перейти в более дорогой сегмент. Компания пытается восстановить финансовое положение после сложного 2025 года, на фоне которого выпустила несколько предупреждений о снижении прибыли. Среди причин оказались одновременно введенные в США тарифы, падение спроса в Китае на западные автомобильные бренды, списание инвестиций в аккумуляторные технологии и прекращение производства Macan с двигателем внутреннего сгорания, а также 718 Boxster/Cayman.

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