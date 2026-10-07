Новый суперкар Porsche ‘Mission S’ возглавит будущую премиальную линейку марки наряду с новыми внедорожниками

Porsche Mission S уже близок к премьере, и одновременно компания готовит ряд других новых моделей. Немецкий производитель подтвердил название концепта «среднемоторного суперспортивного автомобиля» в публикации в социальных сетях, сообщив, что его дебют состоится 15 October.

Porsche рассматривает возможность создания нового суперкара, а также работает над двумя подтверждёнными моделями: среднеразмерным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, который заменит снятый с производства Macan, и среднемоторным электрическим спорткаром. Кроме того, Porsche продолжает оценивать перспективы большого SUV выше Cayenne, который часто упоминается под кодовым обозначением K1.

О планах по масштабному обновлению модельного ряда компания объявила во время презентации. Недавно назначенный генеральным директором Dr Michael Leiters представил пятилетнюю стратегию Porsche.

Суперкар, который обозначит новое направление в дизайне Porsche, должен стать преемником суперкаров бренда XXI века — Carrera GT с двигателем V10 и подзаряжаемого гибрида 918 Spyder. “We are developing a super-sports car platform, and we intend to use it as the basis for a new mid-engine sports car sitting clearly above the 911,” Leiters told media including Auto Express at its Weissach HQ.

Новая модель, призванная превзойти 911, отражает стремление Porsche перейти в более дорогой сегмент на фоне попыток восстановить финансовое положение после непростого 2025. Компания несколько раз предупреждала о снижении прибыли из-за совокупного воздействия пошлин США, падения спроса в Китае на автомобили западных брендов, списаний инвестиций в аккумуляторные технологии, а также прекращения производства Macan с двигателем внутреннего сгорания и 718 Boxster/Cayman.