Новый суперкар Porsche ‘Mission S’ станет флагманом будущей премиальной линейки наряду с семиместным SUV

Porsche Mission S уже близка к появлению на рынке — одновременно с целым рядом других новых моделей. Немецкий производитель подтвердил название концепта «mid-engined super-sports car» в публикации в социальных сетях и сообщил, что его премьера состоится 15 October.

Porsche рассматривает возможность создания будущего суперкара, а также подтвердила разработку трех новых моделей: флагманского семиместного SUV, среднеразмерного SUV с двигателем внутреннего сгорания, который заменит снятый с производства Macan, и среднемоторного электрического спорткара.

О масштабной программе обновления модельного ряда компания объявила во время презентации. Недавно назначенный генеральный директор Dr Michael Leiters представил пятилетнюю стратегию Porsche.

Суперкар должен продемонстрировать будущее направление дизайна Porsche и стать преемником суперкаров марки XXI века — оснащенного двигателем V10 Carrera GT и подключаемого гибрида 918 Spyder. “We are developing a super-sports car platform, and we intend to use it as the basis for a new mid-engine sports car sitting clearly above the 911,” Leiters told media including Auto Express at its Weissach HQ.

Модель, призванная превзойти 911, отражает стремление Porsche перейти в более высокий ценовой сегмент. Компания пытается восстановить финансовое положение после сложного 2025 года, в течение которого выпустила несколько предупреждений о снижении прибыли. На результаты повлияли совокупность факторов: тарифы США, падение спроса в Китае на автомобили западных марок, списание инвестиций в аккумуляторные технологии, а также прекращение выпуска Macan с двигателем внутреннего сгорания и 718 Boxster/Cayman.