Новый Porsche Cayenne Electric S сочетает динамику суперкара и запас хода в 405 миль

Компания Porsche представила новую версию S электрического Cayenne, которая сочетает в себе впечатляющую мощность в 657 л.с., запас хода до 405 миль и внушительную буксировочную способность в 3 500 кг, сопоставимую с возможностями Range Rover. Новинка уже доступна для заказа по цене от £99 900.

Модель S удачно занимает промежуточное положение между базовым Cayenne Electric, чья мощность составляет 436 л.с. при стоимости от £83 200, и флагманским Turbo, развивающим 1 140 л.с. и способным разогнаться до 100 км/ч за 2,5 секунды. За Turbo покупателям придется отдать не менее £130 900.

В основе новинки лежит система полного привода с двумя электромоторами, которые обеспечивают 536 л.с. в стандартном режиме. Однако при активации launch control водитель получает доступ ко всей мощности — 657 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды. Этот результат почти сопоставим с возможностями BMW M5 Touring. Максимальная скорость ограничена отметкой 155 миль в час.

Особенностью Cayenne Electric S стала масляное охлаждение заднего двигателя — подобное решение помогает эффективнее отводить тепло, обеспечивая устойчивую производительность и повышая общую эффективность автомобиля. Среди доступных режимов выделяется Track, а опциональная функция ‘Push-to-Pass’ кратковременно реализует весь потенциал моторов на 10 секунд.

Дальность хода в 405 миль — рекордная среди всей линейки Cayenne Electric. Автомобиль оснащён аккумулятором ёмкостью 113 кВт⋅ч, который поддерживает зарядку мощностью до 400 кВт. При наличии подходящей станции пополнить заряд с 10 до 80 процентов можно всего за 16 минут.

Cреди оснащения — оригинальные 20-дюймовые аэродинамические диски и эксклюзивные передний и задний бамперы с акцентами в цвете Volcano Grey Metallic. Как и положено Porsche, предлагается широкий выбор опций, включая активную подвеску, керамические тормоза и систему распределения крутящего момента, ранее доступную только для Turbo.

В данный момент оформить заказ на Porsche Cayenne Electric через сервис Buy A Car невозможно, однако поклонники марки могут воспользоваться возможностью аренды электрического Porsche Macan, начиная от £720 в месяц.