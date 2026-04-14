Новый Porsche 911 S/C — это «GT3-кабриолет во всем, кроме названия»

Компания Porsche представила новую высокопроизводительную версию 911, которая получила обозначение S/C. Этот автомобиль стал первым в истории марки, где двигатель от GT3 сочетается с полностью электрическим складным тканевым верхом. Ожидается, что стоимость новинки в Великобритании составит около £200,000, однако официальные цены пока не объявлены.

Ранее Porsche уже выпускала открытые версии моделей с мотором GT3, в частности, ограниченную серию 911 Speedster. Однако у Speedster была ручная складная крыша и уменьшенное лобовое стекло. В случае с S/C производитель сделал ставку на более практичную конструкцию — здесь установлен стандартный по высоте лобовой стекло и электрически управляемый механизм складывания крыши.

В оснащении автомобиля применяются эксклюзивные легкие компоненты: двери и передние крылья выполнены из углеволокна, как у 911 S/T, а стандартом идут магниевые колёсные диски и карбон-керамические тормоза. Также в комплектацию входят карбоновые ковшеобразные сиденья и облегчённая шестиступенчатая коробка передач. Благодаря этим решениям масса S/C составляет всего 1 475 кг — всего на 30 кг больше, чем у предыдущего Speedster.

Среди других особенностей стоит отметить чёрную окантовку лобового стекла и уникальную вышивку в салоне. Модель рассчитана строго на двух человек — задний ряд сидений, как у других кабриолетов 911, отсутствует. Для желающих выделиться Porsche предложила особый пакет Street Style, включающий необычную цветовую палитру, клетчатую отделку интерьера и рукоять коробки передач из фанеры.

В движение автомобиль приводит хорошо знакомый 4,0-литровый оппозитный шестицилиндровый бензиновый двигатель в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Мощность составляет 503 л.с., максимальный крутящий момент — 450 Нм. Несмотря на умеренные показатели по крутящему моменту, благодаря укороченной главной паре разгон до 62 миль в час занимает всего 3,9 секунды.

Помимо двигателя, S/C также получил шасси от GT3. Это первая открытая версия Porsche 911 с двухрычажной передней подвеской — особенностью поколения 992 GT3. Настройка подвески идентична версии GT3 Touring, что делает автомобиль максимально подходящим для езды по дорогам общего пользования.

Компания не планирует ограничивать тираж 911 S/C, однако выпуск модели будет ограничен по времени, в отличие от постоянных представителей семейства, таких как GT3 или Turbo S.