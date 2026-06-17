Porsche представила юбилейную версию 911 GT3 Earls Court 51 Edition в честь 75-летия марки в Великобритании

Porsche отмечает 75-летие своего присутствия в Великобритании выпуском особой версии — Porsche 911 GT3 Earls Court 51 Edition.

Название новинки отсылает к 1951 году, когда на Earls Court Motor Show в Лондоне впервые были представлены купе Porsche 356. Именно это событие стало дебютом немецкого бренда на британском рынке. Цифра 51 в названии также указывает на количество выпущенных экземпляров — всего их будет 51, что подчеркивает эксклюзивность серии.

Автомобиль создан на базе спортивной версии GT3 поколения 992.2 и вдохновлён одним из оригинальных купе 356, выставлявшихся на Earls Court 75 лет назад. Внешне модель выделяется уникальным цветом кузова Earls Court Green с металлическим эффектом, а салон оформлен в двухцветном кожаном и вельветовом исполнении.

Разработка 911 GT3 Earls Court 51 Edition стала результатом сотрудничества британского подразделения Porsche и программы Porsche Exclusive Manufaktur в Штутгарте. Стоимость особой версии начинается от £251,951 — почти на £100,000 дороже стандартного GT3, что объясняется обилием эксклюзивных деталей.

В духе классических линий 356, производитель решил не использовать более выразительные модификации, такие как Turbo или RS, и основал версию Earls Court 51 Edition на сдержанном варианте Touring. От классики модель отличают серебристая полоса на капоте, зеркала и ручки дверей в серебристом цвете, двухцветные зелёно-серебристые диски, а также специальные шильдики Earls Court 51 на решётке и тематические логотипы на стойках B.

Интерьер новинки ещё теснее связан с оригинальными 356: здесь установлены электрорегулируемые спортивные сиденья с кожаной и вельветовой обивкой, выполненной в бежевом цвете с зелёной окантовкой. Логотипы Earls Court присутствуют на подголовниках, приборной панели и порогах дверей. В отделке использовано обилие деревянных элементов. Как и у 356, салон рассчитан на четырёх человек по схеме 2+2.

Особое внимание уделено и трансмиссии: по заявлению Porsche, для юбилейной модели предлагается шестиступенчатая механическая коробка передач, в то время как автоматическая PDK с семью ступенями доступна лишь как одна из немногих опций. В случае выбора «механики» рычаг коробки отделан деревом.

Технические характеристики остались прежними: атмосферный шестицилиндровый мотор объёмом 4.0 литра развивает 507 л.с. и 450 Нм крутящего момента, что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 3,9 секунды и максимальную скорость 194 миль в час.

Премьера Porsche 911 GT3 Earls Court 51 Edition состоится на фестивале Sunstede, который пройдет на автодроме Сильверстоун в Нортгемптоншире в ближайшие выходные. Здесь же будет представлен и восстановленный купе 356 1951 года, подготовленный службой Porsche Manufaktur Sonderwunsch Classic Recommission.