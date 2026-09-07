Новый концепт Polestar Formula 2030 демонстрирует радикально новый облик будущих моделей

Polestar показала первый тизер радикального концепт-кара Formula 2030. Автомобиль продемонстрирует, каким будет внешний вид и характер моделей следующего поколения, включая новый Polestar 2, выход которого запланирован на 2027 год, и новый кроссовер 7, который представят позднее, в 2028 году. Полноценная премьера концепта состоится в октябре. Он станет программным заявлением нового руководителя отдела дизайна бренда Philipp Römers и компании в целом.

Опубликованное изображение позволяет рассмотреть некоторые детали. В частности, Polestar представила новую интерпретацию фирменных дневных ходовых огней Thor’s Hammer, выполненных в значительно большем масштабе. При этом теперь они не встроены в основной корпус фар, а расположены над и под узким проёмом, в котором находятся сами фары. Также на тизере заметен аэродинамический мост, напоминающий решение Polestar 3 и предназначенный для улучшения воздушного потока.

Именно такой дизайн передней части, как ожидается, будет использоваться на будущих моделях Polestar. Его дополнят более округлые кузовные формы, которые должны выглядеть выразительнее и эмоциональнее, чем у нынешней линейки бренда.

Römers said: “Polestar’s design and brand is already so strong, it was obvious we needed a bold evolution not revolution of what came before. Formula 2030 delivers this, showcasing our future while respecting brand-defining elements like the familiar Dual Blade headlights ensuring it remains recognisably a Polestar with a strong, characterful identity.”

Элементы, которые до сих пор напрямую ассоциировались с Polestar, также могут получить новое прочтение. Речь идёт, в частности, о сплошной задней световой полосе и отсутствии заднего стекла. Ранее Römers сообщил Auto Express: “we have some ideas on the matter”, что может указывать на подготовку совершенно нового языка дизайна задней части автомобилей.

Инновационный подход Polestar, основанный на дизайне, не ограничивается внешним обликом. Компания также работает над новыми решениями для интерьеров, пользовательских интерфейсов и материалов. Концепт-кар продемонстрирует и видение бренда в отношении следующего поколения этих элементов.

Значение Formula 2030 для Polestar трудно переоценить. Бренд, базирующийся в Швеции и принадлежащий китайской компании, сталкивается с серьёзными препятствиями на пути к статусу крупного игрока премиального рынка. Несмотря на разнообразную модельную линейку в ключевых сегментах, убытки компании остаются высокими. Дополнительным ударом по амбициозному плану роста стала недавняя блокировка продаж автомобилей в USA.