Новый концепт Polestar Formula 2030 — спортивный универсал будущего

Polestar называет себя «Swedish electric performance car brand» — шведским брендом электрических автомобилей, ориентированных на высокие характеристики. Однако для компании не менее важны дизайн и экологичность. Все три ценности нашли отражение в новом проекте — концепте Polestar Formula 2030.

Название «Formula 2030» связано с представленной Polestar дорожной картой, призванной ускорить рост бизнеса и вывести бренд на прибыльность до конца десятилетия. Чтобы рассказать о будущем марки более выразительно, руководитель отдела дизайна Polestar Philipp Romers создал свой первый проект для компании, разработанный от начала до конца.

Romers, который присоединился к Polestar после работы в Audi в 2025 году, ранее сообщил Auto Express, что бренду «needed a bold evolution not revolution of what came before». В соответствии с этой идеей Polestar Formula 2030 Concept «is a physical embodiment of how we apply Polestar‘s core values of design, performance and sustainability to the next production cars».

Тем, кого концепт впечатлил прежде всего внешностью, может быть неприятно узнать, что Polestar не планирует запускать Formula 2030 Concept в серийное производство. При этом Romers отметил: «if Polestar could only make one car, this would be it». Впрочем, производитель движется в противоположном направлении и расширяет модельный ряд. Дизайн Formula 2030 повлияет на все новые автомобили Polestar.