Представлен новый кроссовер Polestar 4: старший брат купе лишился самой спорной особенности

Содержание:

Polestar 4 — самая популярная модель шведско-китайского автопроизводителя. По продажам она опережает соперничающий с Tesla Polestar 2: за последние 12 месяцев в Великобритании владельцев нашли более 10,000 автомобилей Polestar 4. И это несмотря на его компромиссный купеобразный кузов.

Теперь компромиссов станет меньше: к купе присоединится внедорожная версия Polestar 4 SUV. Она предложит больше пространства, увеличенный запас хода и, что особенно важно, более низкую цену. Автомобиль станет конкурентом нового BMW iX3, а также таких моделей, как Mercedes GLC и Volvo EX60. Продажи начнутся позже в этом году, а стоимость составит от £54,750 — до £3,000 меньше, чем у купе, которое сейчас можно арендовать через Auto Express менее чем за £600 в месяц.

Внимательные наблюдатели заметят исчезновение самой спорной особенности Polestar 4: вертикальная задняя часть кузова теперь получила заднее стекло. Благодаря высокой линии крыши почти универсальный кузов обеспечивает увеличенный багажник и дополнительное пространство над головой для задних пассажиров — 25mm. Световое оформление, включая фирменную световую полосу во всю ширину кузова, перекочевало от купе к SUV.

Насколько велик новый Polestar 4?

По габаритам SUV почти не отличается от купе, которое продолжит продаваться одновременно с новой версией. Длина обоих автомобилей составляет 4,840mm, а ширина — 2,139mm. Заметная разница есть только в высоте: SUV выше на 22mm. Дополнительная высота связана со стандартными рейлингами на крыше, способными, по заявлению производителя, выдерживать нагрузку до 100kg.