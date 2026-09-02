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Представлен новый Polestar 4: самая спорная особенность купе-кроссовера исчезла!

Новый Polestar 4 SUV поступит в продажу по цене от £54 750: модель получила заднее стекло, увеличенный простор и кузов на 22 мм выше купе.
РедакцияР
Редакция
02.09.2026, 10:32·2 мин
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Фото: autoexpress

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Polestar 4 — самая популярная модель шведско-китайского автопроизводителя. Она продаётся лучше, чем конкурирующий с Tesla Polestar 2: за последние 12 месяцев в Великобритании владельцами стали более 10,000 автомобилей Polestar 4. И это несмотря на компромиссный кузов в стиле купе.

Теперь компромиссов станет меньше: представлен внедорожник Polestar 4. Он отличается увеличенным пространством, большей дальностью хода и, что особенно важно, более низкой ценой. Новинка составит конкуренцию революционному BMW iX3, а также новым моделям Mercedes GLC и Volvo EX60. Продажи начнутся позже в этом году, а стоимость составит от £54,750 — это до £3,000 меньше цены купе, которое сейчас можно взять в лизинг через Auto Express менее чем за £600 в месяц.

Внимательные наблюдатели заметят, что наиболее спорная особенность Polestar 4 исчезла: вертикальная задняя часть теперь оснащена задним стеклом. Благодаря высокой линии крыши кузов, напоминающий универсал, скрывает более вместительный багажник и обеспечивает пассажирам сзади дополнительное пространство над головой — 25mm. Световое оформление, включая фирменную световую полосу во всю ширину кузова у купе, перешло к внедорожнику.

Насколько велик новый Polestar 4?

По габаритам внедорожник почти идентичен купе, которое продолжит продаваться одновременно с новой версией. Длина обеих машин составляет 4,840mm, а ширина — 2,139mm. Заметная разница есть только в высоте: внедорожник выше на 22mm.

Дополнительная высота обусловлена установленными в стандартной комплектации рейлингами на крыше. По заявлению производителя, они способны выдерживать нагрузку до 100kg.

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