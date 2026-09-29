Руководитель отдела динамики: новый Polestar 2 сможет «beat» BMW i3

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По словам руководителя отдела динамики Polestar Joakim Rydholm, полностью новый Polestar 2, который выйдет в 2027 году, превзойдет будущий BMW i3. Несмотря на использование совершенно иной платформы, модель следующего поколения унаследует решения, опробованные при разработке нового флагманского автомобиля марки — Polestar 5 grand tourer.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли новый Polestar 2 конкурировать на рынке, который активно пополняется новыми игроками, Rydholm заявил Auto Express: “That’s no doubt. This is part of the game; together we lift the car industry. That’s the way it works.

“We will beat [the new i3]; that we must,” — сказал он в ходе эксклюзивного интервью. — “We have learned a lot of things during [the development of Polestar 5]; the active dampers, the steering – that’s something you bring with you, and we have in mind when we do the next projects.”

Премьера нового Polestar 2 запланирована на следующий год. Автомобилю предстоит заменить модель, которая помогла бренду заявить о себе после отделения от Volvo в 2017 году.

Седан второго поколения откроет следующую главу в истории компании и станет первой моделью Polestar, пришедшей на смену уже существующему автомобилю. В дизайне также ожидаются заметные изменения: модель получит более спортивный характер, чтобы выделяться в условиях растущей конкуренции в своем классе.

Как будет выглядеть новый Polestar 2?

Новый 2 станет первой моделью, созданной под руководством генерального директора Michael Lohscheller и нового руководителя отдела дизайна Philipp Römers.

До перехода в Polestar Römers работал в Volkswagen Group, где занимался дизайном Audi e-tron GT и Volkswagen Golf Mk7. Обе модели отличаются гармоничными пропорциями.