Представлен новый Peugeot RCZ Vision: французская марка возвращается в сегмент спортивных автомобилей

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Помните Peugeot RCZ? Острый по дизайну автомобиль французской марки, который конкурировал с Audi TT, неожиданно вернулся в виде концепта RCZ Vision.

Peugeot пока не подтверждает, что RCZ Vision станет предвестником возвращения бренда на сокращающийся рынок двухдверных купе, от которого отказалась даже Audi. При этом компания заявляет, что концепт поможет определить дальнейшее развитие марки в области дизайна и технологий.

Это серьёзное заявление. RCZ Vision не только демонстрирует первое воплощение нового дизайнерского языка Peugeot под названием Feline Future, разработанного одновременно с концептом E-T16, но и представляет перспективные технологии. Среди них — рулевое управление по проводам и твердотельные аккумуляторы, ставшие возможными благодаря использованию новой платформы STLA One концерна Stellantis. Кроме того, концепт получил интерьер следующего поколения с компоновкой i-Cockpit, которая появится на полностью новом E-208 в следующем году.

Как выглядит Peugeot RCZ Vision?

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Если говорить кратко, RCZ Vision представляет собой современную интерпретацию прежнего RCZ. Общие пропорции автомобиля хорошо узнаваемы, как и форма переднего бампера: его рельеф повторяет линии решётки радиатора старой модели. Новый автомобиль полностью электрический, поэтому передняя часть лишена воздухозаборников.