Главная Новости Новый Peugeot 308 получит радикально изменённый силуэт фастбэка
Новости

Новый Peugeot 308 получит радикально изменённый силуэт фастбэка

Peugeot превратит 308 в купе-кроссовер Fastback: новая модель объединит экономичность хэтчбека, практичность SUV, эффектный дизайн и вместительный багажник.
РедакцияР
Редакция
17.08.2026, 13:52·2 мин
single
Фото: autoexpress

Peugeot намерена преобразовать хетчбэк 308 в фастбэк формата купе-SUV. Таким образом компания хочет заинтересовать покупателей новым типом кузова, который займёт промежуточное положение между традиционными SUV и пятидверными хетчбэками.

Такие модели, как 308, Volkswagen Golf и Vauxhall Astra, теряют долю рынка из-за перехода покупателей от хетчбэков к SUV. Ford и вовсе отказалась от выпуска некогда популярной модели Focus. Однако Peugeot не собирается покидать этот сегмент и планирует предложить третий вариант — 308 Fastback. Новый автомобиль должен быть экономичнее SUV, практичнее хетчбэка и при этом выглядеть привлекательнее обоих типов машин.

Источником вдохновения для проекта стал 408 Fastback — почти 4.7-метровый флагман французской марки, сочетающий черты SUV и седана. Его агрессивный дизайн с некоторых ракурсов напоминает Lamborghini Urus. В новой модели эту концепцию могут уменьшить примерно до 4.4 метра — она будет немного длиннее нынешнего хетчбэка. Увеличенный задний свес потребуется для формирования плавной купеобразной крыши и сохранения достаточного объёма багажника.

Peugeot пообещала представить семь новых автомобилей к 2030 году. Первыми на рынок выйдут городской хетчбэк 208 и компактный SUV 2008. После этого компании предстоит обновить три семейные модели среднего размера в C-сегменте.

“We’re going to replace the three cars in the future and I’m confirming that we’ll explore different things rather than just renew the 308, 308 SW [estate] and the 408,” Peugeot CEO Alain Favey told Auto Express. “We’re trying to find other things that will contribute to these cars extending our territories.”

Источник

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация