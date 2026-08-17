Новый Peugeot 308 получит радикально изменённый силуэт фастбэка

Peugeot намерена преобразовать хетчбэк 308 в фастбэк формата купе-SUV. Таким образом компания хочет заинтересовать покупателей новым типом кузова, который займёт промежуточное положение между традиционными SUV и пятидверными хетчбэками.

Такие модели, как 308, Volkswagen Golf и Vauxhall Astra, теряют долю рынка из-за перехода покупателей от хетчбэков к SUV. Ford и вовсе отказалась от выпуска некогда популярной модели Focus. Однако Peugeot не собирается покидать этот сегмент и планирует предложить третий вариант — 308 Fastback. Новый автомобиль должен быть экономичнее SUV, практичнее хетчбэка и при этом выглядеть привлекательнее обоих типов машин.

Источником вдохновения для проекта стал 408 Fastback — почти 4.7-метровый флагман французской марки, сочетающий черты SUV и седана. Его агрессивный дизайн с некоторых ракурсов напоминает Lamborghini Urus. В новой модели эту концепцию могут уменьшить примерно до 4.4 метра — она будет немного длиннее нынешнего хетчбэка. Увеличенный задний свес потребуется для формирования плавной купеобразной крыши и сохранения достаточного объёма багажника.

Peugeot пообещала представить семь новых автомобилей к 2030 году. Первыми на рынок выйдут городской хетчбэк 208 и компактный SUV 2008. После этого компании предстоит обновить три семейные модели среднего размера в C-сегменте.

“We’re going to replace the three cars in the future and I’m confirming that we’ll explore different things rather than just renew the 308, 308 SW [estate] and the 408,” Peugeot CEO Alain Favey told Auto Express. “We’re trying to find other things that will contribute to these cars extending our territories.”