Новый Peugeot 208 постарается повторить успех легендарного Peugeot 205

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Peugeot 208 может быть начальной моделью в линейке бренда, однако после выхода в 2027 году автомобиль следующего поколения должен стать самым технологичным предложением компании.

Основой передовых технологий нового 208 станет полностью новая автомобильная архитектура 'STLA One'. Ключевые детали этой платформы ранее подтвердил владелец Peugeot — Stellantis. Помимо электрической силовой установки и интеллектуальных технологий, модель получит систему «steer-by-wire», голосовое управление и сенсорную технологию кругового обзора на 360 градусов, которая обеспечит работу усовершенствованных систем помощи водителю. Представление о дизайне 208 уже дает концепт E-T16, выполненный в ретро-стилистике.

Третье поколение 208 также ознаменует преобразование модельного ряда бренда. "Peugeot will launch seven brand-new models between now and 2030," brand CEO Alain Favey told Stellantis' 2026 investor conference. "Four of these will be based on the new STLA One platform. The first comes next year in the shape of the new E-208, a real game changer for us and for the European market I would say."

How STLA One tech and 205 history will influence Peugeot 208 design

Новый 208 получит самые современные технологии, доступные Peugeot. При этом его внешний вид объединит элементы, вдохновленные компактным автомобилем 205 восьмидесятых годов, с чистыми современными поверхностями и четкими гранями.