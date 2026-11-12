Новые Peugeot 208 и 2008 в исполнении Envy заставят всех позеленеть от зависти.

Peugeot 208 и Peugeot 2008 представлены в четырех комплектациях каждый, поэтому дополнительная версия не казалась необходимой. Однако теперь обе модели можно заказать в комплектации ‘Envy’, которая занимает место между существующими версиями Allure и GT.

Таким образом, ‘Envy’ стала новой средней комплектацией для обеих моделей. Она доступна с бензиновыми, гибридными и электрическими силовыми установками. Кроме того, покупатели получили еще один вариант с менее мощным бензиновым двигателем Turbo 100, который ранее предлагался только в версиях Style и Allure.

Комплектация ‘Envy’ включает все стандартное оснащение версии Allure, а также камеру заднего вида с обзором на 180 градусов, бесключевой доступ и запуск двигателя. В Peugeot 2008 дополнительно предусмотрена багажная полка с двумя положениями.

Интерьер получил передние сиденья ‘Dynamic’, которыми также оснащаются автомобили в комплектациях GT и GT Premium. Однако для ‘Envy’ они выполнены из новой бирюзовой ткани с тиснением ‘Tremezzo’. В салоне появились декоративная строчка и обивка потолка Mistral Black. На порогах установлены новые алюминиевые накладки с надписью Peugeot.

Снаружи дневные ходовые огни теперь обрамлены глянцево-черными элементами. Peugeot 208 также получил черную крышу. Обе модели оснащаются новыми легкосплавными дисками с алмазной обработкой: 16-дюймовыми ‘Noma’ для 208 и 17-дюймовыми ‘Karakoy’ для 2008.

Для Peugeot 208 Envy стандартным стал новый зеленый цвет Alvao. Для Peugeot 2008 бесплатным цветом кузова доступен Nazare Blue.

Доплата за Peugeot 208 в комплектации Envy по сравнению с Allure составляет £500, а для Peugeot 2008 — £400. Стоимость 208 составляет £23,115, £24,915 или £25,565 в зависимости от выбранной силовой установки: Turbo 100, Hybrid 110 или Electric 136. При покупке электромобиля с учетом гранта цена составит £24,065.

Peugeot 2008 Envy с двигателем Turbo 100 стоит £26,165, версия с PureTech 130 — £28,465, гибрид Hybrid 145 — £29,215, а электрическая модификация — £29,965. С учетом ECG стоимость электромобиля снижается до £28,465. Первые поставки ожидаются в период с December 2026 по January 2027.

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