Новый Omoda X: внедорожник в стиле Lamborghini дебютировал

Стремясь повторить успех родственного бренда Jaecoo, Omoda намерена привлечь покупателей, которым нужен более брутальный кроссовер. Для этого компания представила полностью новую модель X.

Премьера Omoda X состоялась на Международном пользовательском саммите материнской компании Chery в Ухуе, Китай. Автомобиль демонстрирует совершенно новый язык дизайна бренда, вдохновлённый эстетикой франшиз в стиле ‘mecha’, включая Transformers и Gundam.

В отличие от остальных моделей Omoda с их острыми и обтекаемыми передними частями, X получил более угловатый облик: притуплённую переднюю часть, расширенные пластиковые накладки на колёсных арках и кузов с выразительными рёбрами. Задние фонари в форме молний намекают на электрифицированную силовую установку. Сатиновое покрытие кузова дополнено специальным самовосстанавливающимся слоем ‘Progloss Plus’, который должен защищать автомобиль от царапин при движении вне дорог. На отдельных рынках вместе с Omoda X будут предлагаться специальные аксессуары ‘Ultra’, призванные сделать автомобиль ещё более подготовленным к приключениям.

Футуристичный образ внедорожника не ограничивается внешним оформлением. Благодаря серьёзно настроенной подвеске дорожный просвет Omoda X достигает 200mm — примерно столько же, сколько у Toyota RAV4. Максимальная глубина преодолеваемого брода составляет 700mm, что на 100mm больше показателя Range Rover Evoque. Роботизированные на вид легкосплавные колёса обуты в полноценные внедорожные шины.

Владельцы автодомов и те, кому требуется буксировка, оценят тяговую способность Omoda X массой 1,700kg — это на 200kg больше, чем у Dacia Bigster. Установленный на крыше багажник рассчитан на перевозку груза массой до 75kg.