Главная Новости Новый Omoda X: внедорожник в стиле Lamborghini дебютировал
Новости

Новый Omoda X: внедорожник в стиле Lamborghini дебютировал

Omoda представила в Китае кроссовер X с клиренсом 200 мм, глубиной брода 700 мм, буксировочной способностью 1700 кг и защитным покрытием кузова.
РедакцияР
Редакция
23.10.2026, 11:12·2 мин
single
Фото: autoexpress

Стремясь повторить успех родственного бренда Jaecoo, Omoda намерена привлечь покупателей, которым нужен более брутальный кроссовер. Для этого компания представила полностью новую модель X.

Премьера Omoda X состоялась на Международном пользовательском саммите материнской компании Chery в Ухуе, Китай. Автомобиль демонстрирует совершенно новый язык дизайна бренда, вдохновлённый эстетикой франшиз в стиле ‘mecha’, включая Transformers и Gundam.

В отличие от остальных моделей Omoda с их острыми и обтекаемыми передними частями, X получил более угловатый облик: притуплённую переднюю часть, расширенные пластиковые накладки на колёсных арках и кузов с выразительными рёбрами. Задние фонари в форме молний намекают на электрифицированную силовую установку. Сатиновое покрытие кузова дополнено специальным самовосстанавливающимся слоем ‘Progloss Plus’, который должен защищать автомобиль от царапин при движении вне дорог. На отдельных рынках вместе с Omoda X будут предлагаться специальные аксессуары ‘Ultra’, призванные сделать автомобиль ещё более подготовленным к приключениям.

Футуристичный образ внедорожника не ограничивается внешним оформлением. Благодаря серьёзно настроенной подвеске дорожный просвет Omoda X достигает 200mm — примерно столько же, сколько у Toyota RAV4. Максимальная глубина преодолеваемого брода составляет 700mm, что на 100mm больше показателя Range Rover Evoque. Роботизированные на вид легкосплавные колёса обуты в полноценные внедорожные шины.

Владельцы автодомов и те, кому требуется буксировка, оценят тяговую способность Omoda X массой 1,700kg — это на 200kg больше, чем у Dacia Bigster. Установленный на крыше багажник рассчитан на перевозку груза массой до 75kg.

Источник

Нравится нашим читателям

Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
СтатьиОбзоры

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация