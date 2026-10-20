Новая Omoda X получила внешность в стиле 4×4 и интерьер с мотивами Lamborghini

Стремясь повторить успех родственного бренда Jaecoo, Omoda намерена привлечь покупателей, которым нужен более брутальный кроссовер. Для этого компания представила новую модель — X.

Премьера Omoda X состоялась на международном саммите материнской компании Chery в Ухуе, Китай. Автомобиль демонстрирует полностью новый дизайн-код бренда, вдохновлённый эстетикой франшиз в стиле ‘mecha’, включая Transformers и Gundam. В отличие от остальных моделей Omoda с их острыми и обтекаемыми передними部分, X получил более угловатый облик: тупой передок, расширенные пластиковые накладки на колёсных арках и кузов с большим количеством рельефных линий.

Футуристичный взгляд на внедорожный стиль не ограничивается внешностью. По данным Omoda, дорожный просвет X составляет 200mm — примерно столько же, сколько у Toyota RAV4. Максимальная глубина преодолеваемого брода достигает 700mm, что на 100mm больше показателя Range Rover Evoque. Возможность буксировать прицеп массой до 1,700kg также может сделать Omoda X привлекательным вариантом для владельцев караванов.

В интерьере Omoda X меньше черт 4x4s и больше суперкаров. Салон, который компания называет ‘starship’, напоминает двухместную компоновку Lamborghini. В центре передней панели установлен вертикальный 13.2-inch сенсорный экран, дополненный 10.25-inch цифровой приборной панелью. На центральной консоли расположены металлические тумблеры, регуляторы и переключатели, а также ярко-красная кнопка запуска двигателя, словно позаимствованная у итальянского суперкара.

Однако рассчитывать на мощность V12 не стоит. Точные варианты силовых установок пока не подтверждены. При этом ожидается, что Omoda X получит те же гибридные, подключаемые гибридные и полностью электрические силовые установки, что и другие модели группы Chery.

Omoda X станет предпоследней моделью в линейке бренда: она расположится между будущим флагманом и начальными моделями, которые в планах компании обозначены как ‘G’ и ‘Z’ соответственно. Все три автомобиля должны выйти в течение следующих three years, однако пока неизвестно, какие из них появятся на рынке Великобритании.

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