Новая Omoda 4 составит конкуренцию Nissan Juke, дебютировав в Париже

После довольно продолжительного процесса запуска новый и необычный кроссовер Omoda 4 наконец добрался до Европы. Его дебют состоялся на Парижском автосалоне 2026 года. Компактная модель, выхода которой с нетерпением ждали, должна воспользоваться текущей динамикой продаж бренда в Великобритании, однако в местных дилерских центрах автомобиль появится не ранее начала 2027 года.

Новый небольшой кроссовер станет начальной моделью в линейке Omoda, расположившись ниже Omoda 5, Omoda 7 и Omoda 9. Впервые автомобиль показали на Пекинском автосалоне 2026 года. Тогда Omoda раскрыла некоторые подробности о конкуренте Nissan Juke, в том числе информацию о силовой установке.

Omoda 4 получит гибридную систему “full hybrid SHS-H”, которую ранее уже испытывали на Omoda 5, а затем установили на Jaecoo 7. В состав установки входят 1,5-литровый четырехцилиндровый турбированный двигатель, компактный электромотор и аккумуляторная батарея емкостью 1.83kWh. Крутящий момент передается на передние колеса через специальную гибридную трансмиссию (DHT), уже знакомую по нескольким подключаемым гибридам группы Chery.

Принцип работы системы во многом схож с гибридными технологиями Toyota: бензиновый двигатель подзаряжает небольшую батарею. SHS-H не рассчитана на продолжительную езду исключительно на электротяге, а Omoda пока не назвала запас хода в таком режиме. При этом заявленная экономичность Omoda 5 достигает 52.2mpg — это заметно выше показателя бензиновой версии, составляющего 34.5mpg.

Первая версия Omoda 4 будет оснащена полноценной гибридной силовой установкой, однако компания также подтвердила появление полностью электрической модификации. Предположительно, она получит название Omoda E4 и займет место под Omoda E5. Связь с Omoda 5 неудивительна: новый кроссовер B-сегмента построен на той же платформе T1X.

Стоимость Omoda 4 в Великобритании пока не раскрыта. Известно лишь, что стартовая цена модели окажется ниже, чем у Omoda 5, которая предлагается от £25,915. При этом управляющий британским подразделением бренда Victor Zhang заявил: “The Omoda 4 will not be so cheap, because I don’t think we just want to do the lowest-price product. This is not our philosophy.”

В отличие от более премиального родственного бренда Jaecoo, Omoda делает ставку на выгодное предложение, придерживаясь философии “affordable premium”. Судя по всему, в Omoda 4 это будет сочетаться с заметным и выразительным дизайном.

Экстерьер кроссовера выполнен в угловатой и агрессивной манере, напоминающей такие автомобили, как Lamborghini Urus. Кроме того, компания продемонстрировала интерьер ‘Starship Cockpit’ с большим центральным сенсорным экраном и откидной кнопкой запуска в стиле истребителя. На центральной консоли также предусмотрена док-станция для Nintendo Switch.