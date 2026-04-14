Новый Nissan X-Trail представлен: обещан полный привод e-Power

Компания Nissan представила обновленный среднеразмерный внедорожник X-Trail, отличающийся заметно переработанным внешним видом и стилистическим сходством с новой полностью электрической моделью Juke.

Премьера нового X-Trail состоялась на мероприятии Nissan Vision в Иокогаме, которое посетили представители Auto Express. Как стало известно, производство новинки будет организовано в Японии, а главным рынком для экспорта станет США. Генеральный директор Иван Эспиноса подчеркнул, что X-Trail, известный в Америке под именем Rogue, входит в число ключевых моделей бренда. Это неудивительно, ведь X-Trail занимает первое место по объёму продаж среди автомобилей Nissan по всему миру.

Дизайн кузова у X-Trail выполнен более сдержанно по сравнению с новым Juke, что связано с ориентацией модели на более консервативную аудиторию. Несмотря на это, автомобиль получил сложные линии и резкие грани. Передняя часть выполнена в духе Hyundai Tucson последнего поколения, а задняя отличается сочетанием выпуклых и вогнутых элементов.

Во время презентации Иван Эспиноса сообщил о выводе на рынок гибридной версии X-Trail/Rogue e-Power. Ключевым акцентом программы Nissan Vision стало развитие технологий автономного вождения на базе искусственного интеллекта. Новинка получит усовершенствованную версию системы помощи водителю ProPilot.

Внедрение электрификации также выходит на новый уровень: для американских покупателей, привыкших к бензиновому турбомотору 1.5 литра на три цилиндра, впервые будет предложена силовая установка e-Power. Такой двигатель уже используется в европейских X-Trail — бензиновый агрегат работает в качестве генератора, заряжая небольшую батарею, которая питает один или два электромотора в зависимости от типа привода. По словам Эспиносы, такая технология обеспечивает «плавное, как у электромобиля, ускорение».

Руководитель Nissan отметил: «Применяя нашу уникальную гибридную систему на самых популярных внедорожниках, мы делаем доступным более совершенный и экологичный стиль вождения. Полный привод e-4orce обеспечивает стабильность и контроль в любых условиях».

Напомним, актуальная версия Rogue появилась на рынке США в конце 2020 года, в то время как европейский X-Trail дебютировал только летом 2022 года. Если новая модель будет следовать аналогичному графику, её появление в Великобритании стоит ожидать в 2028 году.

Иван Эспиноса подчеркнул значимость X-Trail/Rogue наряду с другими стратегическими моделями марки. В их числе — популярный в Японии Note с гибридной установкой e-Power, компактный седан Sylphy для китайского рынка, а также британский бестселлер Qashqai. «Эти автомобили поддерживают развитие бизнеса, обеспечивая масштаб и лояльность в самых востребованных сегментах», — добавил Эспиноса.