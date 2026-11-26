Название Nissan Terrano возвращается: в Китае готовят новый угловатый SUV, первые изображения которого уже появились в открытом доступе. Фотографии модели подали в Министерство промышленности и информационных технологий Китая в рамках процедуры сертификации. Судя по ним, серийный автомобиль сохраняет сходство с концептом, представленным в апреле.

В документах содержится и техническая информация, включая данные о силовых установках. Покупателям предложат 2.3-литровый дизель мощностью 185bhp, 2.0-литровый бензиновый двигатель на 251bhp, а также подзаряжаемую гибридную систему на базе 2.0-литрового бензинового агрегата. Совокупная отдача гибридной установки пока не раскрыта. Известно лишь, что бензиновая часть развивает 201bhp, а электромотор добавляет ещё 264bhp.

Длина автомобиля составляет почти 5,100mm, поэтому он заметно крупнее Toyota Land Cruiser. Благодаря коротким свесам углы въезда и съезда достигают 36 и 31 градуса соответственно. Для сравнения, у Land Cruiser эти показатели равны 32/17, а у Land Rover Defender 110 — 38/40.

В основе модели лежит пикап Navara. Поэтому под угловатым кузовом Terrano установлена традиционная рамная конструкция, что делает его ближе к Land Cruiser, чем к Defender с несущим кузовом. Как и у Defender, багажная дверь выполнена распашной, а запасное колесо закреплено снаружи. Привод на обе оси обеспечивает постоянная система полного привода.

Интерьер автомобиля пока не показали, однако известно, что он рассчитан на пять человек. Появится ли в дальнейшем семиместная версия, пока неизвестно.

Также пока остаётся открытым вопрос о возможных поставках Terrano в UK. Такая перспектива не исключена, поскольку Nissan наверняка заинтересован в нескольких других рынках с правосторонним движением, однако выход модели на местный рынок выглядит маловероятным. Если автомобиль всё же доберётся туда, вероятнее всего, его будут предлагать только в подзаряжаемом гибридном исполнении — это позволит не увеличивать средний показатель CO2 Nissan.

Фото: autoexpress

Название Terrano появилось ещё в восьмидесятых годах. В прошлом его также использовали для обозначения модели, созданной на базе Dacia Duster. В UK это имя нельзя назвать широко известным, однако Terrano II продавался на местном рынке, причём некоторое время — параллельно с Ford Explorer, который представлял собой переименованную версию модели.