Новый Nissan Pixo — японский «родственник» Renault Twingo, который представят в этом месяце

Nissan Pixo готовится вернуться в качестве небольшого городского электромобиля. В основе модели будет использоваться та же технологическая платформа, что и у нового Renault Twingo. Это очередной совместный проект двух брендов и продолжение истории японского аналога бестселлера Renault 5 — электромобиля Nissan Micra EV.

Премьера автомобиля запланирована на 23 September. В опубликованном Nissan тизере использована графика в стиле точечной матрицы, что может указывать на угловатый дизайн электромобиля с мотивами восьмидесятых. В компании заявляют, что Pixo будет “small in size, yet big in personality” и получит “distinctive Nissan design”. Вместе с тем, как и новый Dacia Spring, который также использует отдельные компоненты Twingo, модель, вероятно, сохранит основные элементы конструкции Renault, включая линию крыши, окна и колёсную базу.

Nissan прямо указывает, что новый Pixo будет иметь “80 per cent commonality” с Twingo. Это должно ускорить вывод автомобиля на рынок. Поэтому ожидается, что электромобиль получит ту же батарею ёмкостью 27.5kWh и двигатель мощностью 80bhp. Предположительно, запас хода составит около 160 миль, а разгон от 0-62mph займёт примерно 12 секунд. Кроме того, Nissan Pixo, вероятно, разделит с Twingo и Spring максимальную мощность зарядки 50kW. В таком случае заряд аккумулятора с 15 до 80 процентов будет занимать около получаса.

Поскольку презентация состоится во второй половине сентября, ожидать выхода Nissan Pixo на рынок ранее начала 2027 года не стоит. Начальная стоимость модели, вероятно, окажется ниже £20,000. Кроме того, электромобиль может получить поддержку в рамках Government’s Electric Car Grant, что позволит дополнительно снизить цену.

С появлением Nissan Pixo британская линейка электромобилей японской компании расширится до четырёх моделей. В неё также войдут упомянутый ранее Micra, флагманский Nissan Ariya и Nissan Leaf, названный Auto Express’ 2026 Car of the Year. Сообщается, что полностью электрическая версия самого продаваемого Nissan Qashqai была отменена. При этом новая эффектная электрическая версия компактного кроссовера Nissan Juke по-прежнему подтверждена к выпуску.