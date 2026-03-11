Новая Nissan Micra получила «Грант на электромобили», чтобы сравняться по цене с Renault 5

Новая электрическая версия Nissan Micra официально вошла в высшую категорию правительственной программы поддержки электромобилей, что позволило снизить стоимость автомобиля на сумму до £3,750. Модель следует примеру своего технического «собрата» — Renault 5, разделяя с ним основную часть комплектующих.

Продажи Nissan Micra уже стартовали, а стартовая цена составляет £21,495. Как и Renault 5, автомобиль доступен с двумя вариантами аккумуляторов: на 40kWh и 52kWh. Максимальный размер государственной скидки — £3,750 по первой категории — предоставляется только модификациям с увеличенной батареей, компоненты для которых производятся на экологичном заводе Renault во Франции. Базовая версия с аккумулятором на 40kWh подпадает под вторую категорию и получает скидку в размере £1,500.

Таким образом, стоимость новой электрической Micra полностью сопоставима с Renault 5. При этом, по данным сервиса Auto Express Buy a Car, ретро-стилизованный Renault обходится в среднем на £20 дешевле в месяц при аренде по лизинговой программе.

За базовую цену £21,495 покупатели получают хорошо оснащённую версию 40kWh Standard Range Engage. По заявлению Nissan, запас хода этой модификации составляет до 198 миль согласно тесту WLTP. В комплектацию автомобиля входят 10,1-дюймовый сенсорный экран, 7-дюймовая цифровая приборная панель с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, тепловой насос и задние парковочные датчики.

Средняя комплектация Advance доступна как с аккумулятором на 40kWh по цене £23,495, так и с расширенной батареей на 52kWh, обеспечивающей запас хода до 260 миль, за доплату в £2,000. В этой версии добавляются функции езды одной педалью e-Pedal, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, увеличенная цифровая панель приборов, встроенная навигация, атмосферная подсветка, настраиваемые режимы движения, центральный подлокотник и камера заднего вида.

Топовая версия Micra Evolve, которая предлагается исключительно с аккумулятором на 52kWh, оценивается в £28,365. Это примерно на £1,400 дороже, чем флагманская комплектация Renault 5 Roland Garros+. В оправдание своей стоимости в список оборудования входят подогрев передних сидений, рулевого колеса, аудиосистема Harman Kardon с девятью динамиками и двухцветная металлизированная окраска кузова, которая для других версий предлагается за отдельную плату.

Таким образом, Nissan Micra стал третьей моделью японского бренда, получившей право на участие в программе Electric Car Grant. Напомним, что Nissan Ariya в базовой комплектации Advance 63kWh получает государственную скидку £1,500, а все варианты собранного в Великобритании Nissan Leaf — полную сумму гранта в £3,750.