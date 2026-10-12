Представлен новый пляжный автомобиль Moke Mk2, призванный напомнить о лете

Оригинальный Moke на базе Mini давно прекратил существование, однако новая и не связанная с ним компания Moke уже несколько лет выпускает возрождённую электрическую версию модели. Теперь она представлена в обновлённом исполнении Mk2.

Moke Mk2 внешне почти не отличается от предшественника, а также от оригинального Mini Moke, который прославился благодаря телесериалу шестидесятых The Prisoner. Однако технически это совершенно другая машина. В частности, автомобиль получил значительно более ёмкую батарею на 23.5kWh, благодаря чему запас хода почти удвоился — с 55 miles до 106.

Разъём для встроенного зарядного устройства мощностью 6.6kW перенесли в заднюю часть Moke. Зарядка с 20 до 80 процентов занимает около двух часов — это максимальная доступная скорость, поскольку функции быстрой зарядки нет. Впрочем, Moke Mk2 вряд ли предназначен для длительных поездок.

Единственный электромотор развивает 44bhp — примерно столько же, сколько выдавали оригинальные бензиновые Mini Moke, — и 100Nm крутящего момента. Разгон у автомобиля неторопливый, а максимальная скорость составляет 50mph.

Защита от непогоды также остаётся минимальной. Предполагается, что базовый брезентовый верх от Mk1 сохранился и позволит укрыться от небольшого дождя по дороге с пляжа. При этом брать все ценные вещи с собой не придётся: в передней части предусмотрен запираемый багажный отсек объёмом 86-litre.

Салон, как и можно было ожидать, отличается предельной простотой. В нём установлены крупный аналоговый спидометр и панель управления с расположенным по центру поворотным переключателем режимов движения. Также предусмотрены базовая аудиосистема, разъёмы USB-C и розетка на 12-volt. Для пассажиров появились подстаканники сзади и более широкие ниши для ног.

Палитру кузова расширили: теперь в ней доступны оттенки, которые прежде можно было выбрать только в US, включая Sonoma Red и Laguna Blue.

Как и заменяемая им модель, новый Moke нельзя назвать доступным с учётом его характеристик и довольно ограниченной сферы применения. Цена в UK пока не подтверждена, однако стоимость до уплаты налогов на уровне 35,000 Euros указывает на то, что автомобиль окажется в том же ценовом диапазоне, что и прежняя версия за £36,200.

Тем не менее, если цена останется на прежнем уровне, а автомобиль будет улучшен практически во всех отношениях, его можно будет считать выгодной покупкой. А в достаточно солнечный день стоимость может оказаться не столь важной. Возможно.