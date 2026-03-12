Новые близнецы Mk9 VW Golf и ID. Golf сохранят для покупателей выбор между гибридом и электромобилем

Volkswagen готовит к выпуску девятое поколение своего популярного хэтчбека Golf, который будет доступен как с бензиновыми, так и с полностью электрическими силовыми установками. Как стало известно Auto Express, новинка построена на инновационной архитектуре Scalable Systems Platform (SSP).

Ожидается, что первым на рынке появится электрическая версия под названием ID. Golf. Именно она станет дебютантом новой платформы SSP, начиная с 2028 года. Член правления Volkswagen по вопросам продаж, маркетинга и послепродажного обслуживания Мартин Сандер подтвердил: «Скорее всего, [Golf] должен быть на SSP».

По словам Сандера, новый Golf получит передовые технологии и перейдет на совершенно новое поколение архитектуры, поскольку «он не может быть на текущей платформе». Кроме того, представитель Volkswagen отметил, что «[Golf] будет жить до следующего десятилетия».

Отвечая на вопрос о возможном появлении бензиновой или гибридной версии модели параллельно с электрической, Сандер уточнил: «Golf с двигателем внутреннего сгорания будет выпускаться до тех пор, пока есть клиенты, которые хотят такой автомобиль. На сегодняшний день, судя по спросу, этот период будет довольно длительным».

Также Сандер заявил: «Очень вероятно, практически наверняка, что Golf с двигателем внутреннего сгорания и ID. Golf будут выпускаться одновременно, как и ID. Polo будет существовать вместе с традиционным Polo, на протяжении многих лет».