Новый Mitsubishi ASX VR-e: итальянский стиль, тайваньские корни и 400 л.с.

Mitsubishi представила новую версию своего популярного семейного автомобиля ASX, который теперь кардинально отличается от предшественников. Модель получила футуристичный дизайн в стиле научной фантастики благодаря работе специалистов итальянского ателье Pininfarina и может похвастаться электрической силовой установкой мощностью до 400 л.с.

Напомним, что Mitsubishi ASX впервые вышел на рынок в 2010 году и позиционировался в качестве конкурента таких моделей, как Nissan Qashqai и Skoda Yeti. Второе поколение было по сути копией Renault Captur и официально не продавалось в Великобритании.

В новом поколении Mitsubishi вновь использует проверенную тактику – выпускает модель на базе автомобиля другой марки. На этот раз основой стал малоизвестный в Европе электрокар Foxtron Bria из Тайваня, а не очередной продукт Renault.

Новинка получила название Mitsubishi ASX VR-e, где приставка VR отсылает к легендарному спорт-седану Galant VR-4. В сравнении с базовой моделью Foxtron Bria, ASX VR-e отличается слегка модернизированной оптикой, фирменными эмблемами и отдельными элементами оформления задней части и интерьера. На этом список отличий практически исчерпывается.

Дизайн Foxtron Bria разработан компанией Pininfarina и включает в себя ряд аэродинамических решений. Среди них – S-образный канал в передней части кузова, который перенаправляет воздушные потоки над капотом, а также активные жалюзи в нижней решетке радиатора. Последние способны снижать сопротивление воздуха или, при необходимости, усиливать охлаждение.

Технических подробностей о Mitsubishi ASX VR-e пока немного. Известно, что платформа Foxtron Bria предполагает использование батареи емкостью 57,7 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 321 мили по китайскому циклу NEDC. Следует отметить, что данный стандарт менее строгий, чем европейский WLTP.



Фото: autoexpress

Заявлено, что Mitsubishi ASX VR-e способен заряжаться с максимальной мощностью 134 кВт. Заднеприводная версия развивает 229 л.с., тогда как флагманская модификация с полным приводом предлагает 400 л.с. и разгоняется с места до 100 км/ч менее чем за четыре секунды.

Ожидается, что продажи Mitsubishi ASX VR-e стартуют в Австралии в текущем году. Пока не сообщается, появится ли новинка в Великобритании или Европе. В этих регионах компания сосредоточена на продвижении гибридного Outlander PHEV, который уже доступен для заказа по цене от 47 000 фунтов, а также на выпуске нового пикапа L200. Кроме того, бренд намекнул на возможное возвращение модели Mitsubishi Shogun.