Новый MINI Countryman Untamed Edition готов к приключениям на бездорожье

MINI традиционно выпускает специальные версии своих моделей, и нынешний Countryman не стал исключением. Семейный SUV марки получил новую модификацию Untamed Edition, которая отличается более выразительным и внедорожным обликом, а также улучшенными возможностями за пределами асфальта.

Заказать MINI Countryman Untamed Edition в Великобритании можно будет в четырех вариантах после выхода модели в начале 2027 года. Стоимость Untamed Edition C, созданной на базе Countryman C, начинается с £33,595, а версия ‘S’ будет стоить от £40,525. Цена полностью электрической Untamed Edition E составит от £37,255, тогда как SE обойдется минимум в £40,775. Как и для стандартной модели, дизельная версия не предусмотрена.

Jean-Philippe Parain, Head of MINI, объяснил замысел Untamed Edition так: “customers are looking for a vehicle that supports them in everyday life just as confidently as it does on spontaneous getaways and longer journeys”.

Для поездок по бездорожью специальная версия получила шины Pirelli Scorpion All Terrain, установленные на уникальные для MINI 19-дюймовые легкосплавные диски. Полностью электрические варианты также оснащаются подвеской, увеличенной на 15mm. В сочетании с новыми колесами и шинами это обеспечивает до 19mm дополнительного дорожного просвета и увеличивает углы въезда и съезда.

22

В MINI заявили, что системы ABS, DSC и рулевого управления Countryman были специально адаптированы к измененным настройкам подвески и вседорожным шинам.

Кузов получил текстурированную пленку на колесных арках, боковых порогах и капоте. Она должна защищать эти элементы от веток, камней и других препятствий, которые могут встретиться во время поездок за пределами дорог. Кроме того, Untamed Edition оснащается новой решеткой радиатора и защитой днища в цвете Dark Steel, а на C-pillars размещены логотипы ‘Untamed’.

В качестве дополнительного оборудования покупатели смогут выбрать палатку на крыше, раскрывающуюся за несколько секунд благодаря встроенным газовым упорам. Также доступны туристические аксессуары, включая складные стулья и столы.

В салоне установлены эксклюзивные спортивные кресла Vescin Nightshade Blue, а на дверях и передней панели использован новый вязаный материал. Серебристые декоративные элементы заменили отделкой Dark Steel, перекликающейся с оформлением кузова. Дополняют оснащение эластичные крепления на центральной консоли, а также специальные резиновые коврики для салона и багажника, которые проще очищать после активного отдыха.