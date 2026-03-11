Новый 7-местный гибридный внедорожник MGS9 выходит на рынок, чтобы составить конкуренцию Skoda Kodiaq

Спустя всего несколько часов после дебюта нового Jaecoo 8 в Великобритании, компания MG представила собственный семиместный гибридный внедорожник с возможностью подзарядки от электросети. Новинка получила название MG S9 и уже доступна для заказа по стартовой цене от £34,205. Модель нацелена на конкуренцию с популярными семейными автомобилями, такими как Skoda Kodiaq, Peugeot 5008 и Kia Sorento.

По сравнению с основными конкурентами, новый MG S9 заметно доступнее: его стоимость на £5,000 ниже базовой версии Kodiaq и почти на £7,000 меньше, чем у Peugeot 5008. При этом у конкурентов в стандартной комплектации отсутствует гибридная установка. В то же время модели Jaecoo 8 и Chery Tiggo 9 оснащаются PHEV-системой уже в базе, однако MG S9 обходится дешевле до £11,000.

MG S9 оснащён той же гибридной силовой установкой, что и последняя версия MG HS, цена которой всего на £2,000 ниже. Кроме того, в настоящее время при покупке нового HS PHEV через сервис Auto Express Buy A Car можно сэкономить свыше £9,000.

В основе MG S9 лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами, электромотор и аккумулятор ёмкостью 24,7 кВтч. Такая комбинация обеспечивает запас хода до 63 миль в полностью электрическом режиме для семиместной версии. Этого достаточно для ежедневных поездок на работу без использования бензина, однако у некоторых конкурентов этот показатель выше. Так, Skoda Kodiaq iV способен проехать до 75 миль без подзарядки, Jaecoo 8 — 83 мили, а Chery Tiggo 9 — до 91 мили благодаря аккумулятору на 34,46 кВтч.